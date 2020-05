Mit weiteren 25 Umweltorganisationen traf sich nun die Friedensinitiative Nottuln (FI), um eine Petition mit der Forderung „Kein Aus für Solaranlagen nach 20 Jahren!“ persönlich an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zu überreichen. Nicht etwa, wie eigentlich üblich, in der Scharnhorststraße in Berlin, sondern digital per Zoom-Konferenz – Corona macht’s nötig. Dabei hielten die Vereine ihre Logos in die Kameras und verfolgten die virtuelle Übergabe mit den Vertretern des Ministeriums.

Konkret geht es in der Petition um die Fotovoltaik-Anlagen, die nach 20 Jahren aus der Förderung im Rahmen des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) herausfallen. Für den Weiterbetrieb dieser Anlagen gibt es, so hat es der Solarenergie-Förderverein Deutschland in einem Gutachten analysiert, keine umsetzbaren gesetzlichen Regelungen. Der Weiterbetrieb steht vor dem Aus. „Die Situation ist völlig unverständlich“, so die FI. „Jeder Anlagenbetreiber hat seine wirtschaftliche und technische Kalkulation auf eine Nutzungsdauer von 20 Jahren geplant. Doch dieses war keinesfalls gesichert, da es keine langfristigen Erfahrungen mit dieser neuen Technologie gab. Da sich jedoch herausgestellt hat, dass die Anlagen nur geringe Leistungsverluste haben und noch über viele Jahre umweltfreundlichen Strom herstellen können, wäre es volkswirtschaftlicher Wahnsinn, die intakten Solaranlagen zu verschrotten“, beschreibt Norbert Wienke von der FI die Situation etlicher Solaranlagen-Besitzer. „Kostenintensive Umbauten (neue Zählerkonzepte) und Vermarktungsverpflichtungen für Reststrom zu Minimalpreisen“ seien keine belastbaren Weiterbetriebsoptionen. „Eine einfache Lösung wäre ein bei Einspeisung rückwärts laufender Zähler“, so Wienke.

Laut aktueller Gesetzgebung sollen die Betreiber sogar noch draufzahlen, wenn sie den Strom aus ihrer Solaranlage selbst nutzen wollen – das regelt die Verpflichtung zur Zahlung der EEG-Umlage auf Eigenverbrauch. „Das ist fast so, als würde man von Kleingärtnern verlangen, für ihre Tomaten, die im eigenen Garten angebaut und in der Familie verzehrt werden, Steuern zahlen zu müssen.“

In Nottuln wurden Anfang des neuen Jahrtausends viele neue Solaranlagen auf die Einfamilienhäuser installiert. Die FI hatte seinerzeit dafür viel Werbung gemacht und auf die Möglichkeiten hingewiesen, die das damals neue Energie-Einspeise-Gesetz bot. So wären auch viele Nottulner von der neuen Regelung betroffen.

Das Ministerium nahm die Petition entgegen und versprach, diese eingehend zu prüfen und eine Antwort zu geben.