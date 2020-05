In einem wahren Abstimmungsmarathon hat der Haupt- und Finanzausschuss am Mittwochabend im Bürgerzentrum Schulze Frenking in Appelhülsen die Freiwillige Konsolidierungsvereinbarung zum Haushalt 2020 ins Ziel gebracht. Über 80 Vorschläge hatte die Verwaltung notiert, Posten, die ins nächste Jahr geschoben oder ganz gestrichen werden könnten.