Seit dem gestrigen Montag steht die Polizeiwache in Dülmen unter neuer Leitung: Erster Polizeihauptkommissar Rolf Werenbeck-Ueding übernimmt den Posten. Bis Anfang des Jahres war der gebürtige Nottulner Pressesprecher der Kreispolizeibehörde . Zuvor war er viele Jahre lang als Dienstgruppenleiter im Bereich der Wache Dülmen im Streifenwagen unterwegs, so die Polizei.

Übernommen hat der 51-Jährige, der verheiratet ist und drei erwachsene Kinder hat, die Wachleitung vom Ersten Polizeihauptkommissar Christian Sommer , der in den vergangenen vier Jahren die Leitung innehatte. Sommer wechselt zur Kreispolizeibehörde Steinfurt.

„Für unsere Polizeibehörde ist es natürlich immer schade, wenn ein erfahrener Kollege wie Christian Sommer die Behörde verlässt“, so Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. „Gerne nutze ich diese Gelegenheit, um mich bei ihm für die wirklich sehr gute Arbeit bei uns als Wachleiter in Dülmen zu bedanken. Er hinterlässt große Fußspuren. Ich bin mir aber sicher, dass wir mit Rolf Werenbeck-Ueding einen würdigen Nachfolger gefunden haben.“

Werenbeck-Ueding, der in Rorup lebt, sagt zu seinem neuen Amt: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe an alter Wirkungsstätte – insbesondere auch, weil ich für die polizeilichen Aufgaben in meiner Heimatstadt Dülmen und meiner Geburtsgemeinde Nottuln verantwortlich sein darf.“