UPDATE (16.30 Uhr): Bei dem Einsatz an der Sebastian-Grundschule in Darup ist ein Feuerwehrmann leicht am Knie verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Die Löscharbeiten sollen noch bis in die Abendstunden andauern und gestalten sich aufwendig: Dämmplatten müssen Stück für Stück abgetragen werden, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Auch ein Abrissbagger soll zum Einsatz kommen. (lnw)

UPDATE (13.50 Uhr): Die Löscharbeiten an der Sebastian-Grundschule in Darup dauern an. Zunächst hieß es zwar, das Feuer, das am Samstagmorgen ausgebrochen war, sei unter Kontrolle, der Brand schnell gelöscht. Bei Nachlöscharbeiten kam es dann aber gegen 10.45 Uhr zu einer Rauchgasdurchzündung, die mehrere Bereiche des Dachstuhls neu anfachte.

Die Feuerwehr Nottuln zog daraufhin weitere Wehren aus Havixbeck, Billerbeck und Rosendahl hinzu. Die Feuerstellen sind schwer zugänglich, das Dach muss vorsichtig und Stück für Stück aufgenommen werden, damit nicht zu viel Sauerstoff auf einmal das Feuer anheizt. Als Brandursache steht Brandstiftung als Verdacht im Raum. Denn das Feuer ging nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr von brennenden Mülltonnen auf dem Außengelände der Schule auf das Dach über. (Christine Tibroni)

URSPRUNGSMELDUNG: In Nottuln-Darup hat am Samstagmorgen der Dachstuhl der Sankt-Sebastian-Grundschule gebrannt. An dem Gebäude enstand durch das Feuer erheblicher Sachschaden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand gegen 6.30 Uhr entdeckt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese eine starke Rauchentwicklung unter dem Dachstuhl des Schulgebäudes fest. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Schule.

Die Feuerwehr Nottuln musste den Dachstuhl großflächig abdecken, um den Brand zu löschen und mögliche weitere Brandnester zu lokalisieren. Am Schulgebäude entstand der Polizei zufolge ein erheblicher Sachschaden in fünfstelliger Höhe, verletzt wurde niemand.

Eine Gefahr für die umliegenden Häuser und Anwohner bestand nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.