An Christi Himmelfahrt haben sich die Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer der DLRG-Ortsgruppe Nottuln auf den Freibadwiesen zu einer Hygiene- und Sicherheitsschulung getroffen. Unter den aktuell geltenden Abstandsregeln erläuterte Vereinsarzt Dr. Stefan Biesel die korrekte Handhabung des Mund-Nasen-Schutzes sowie die Besonderheiten des Rettungseinsatzes unter den erschwerten Bedingungen der Covid-19-Pandemie.

„Die Gesundheit unserer Rettungsschwimmer steht an oberster Stelle und darf auf keinen Fall gefährdet werden. Wir sind darüber in sehr engem Austausch mit den Gemeindewerken“, erläutert Vorsitzender Marcel Schwaf die Notwendigkeit der Schulung.

Da in diesem Sommer im Freibad – wie berichtet – besondere Sicherheits- und Hygieneregeln herrschen, bereitete Schwimmmeister Ralf Fügemann im Anschluss die Ehrenamtlichen auf alle Besonderheiten der Saison 2020 vor.

„Wir werden in diesem Sommer neben der normalen Beckenaufsicht zusätzliche Aufgaben übernehmen, um den Badbetrieb so reibungslos wie möglich zu gestalten und eine frühzeitige Schließung zu verhindern“, so die Leiterin Wasserrettungsdienst, Esther Prinz, in einer Pressemitteilung der DLRG .

Über die Motivation der Ehrenamtlichen freut sich Geschäftsführer Christian Rose besonders: „Wenn an einem Feiertag so viele Menschen freiwillig für eine Schulung ins Freibad kommen, macht das unseren Vorstand stolz. Wir warten wie viele Nottulner Bürgerinnen und Bürger auf die Öffnung.“