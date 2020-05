„Das tut einem in der Seele weh“

Ursula Wippich hat Tränen in den Augen. „Unsere schöne Schule“, sagt die Leiterin der Sebastian-Grundschule, als sie am Samstagvormittag vom Schulhof aus mitansehen muss, wie sich ein Brand im Dachstuhl des Kopfbaus ausbreitet und über 100 Feuerwehrleute alles geben, um das Feuer zu löschen. Da ahnt sie noch nicht, dass Stunden vergehen, bis die Feuerwehr Entwarnung gibt, und am Ende ein Teil des Schulgebäudes in Schutt und Asche liegt.

Doch der Reihe nach. Am frühen Samstagmorgen um 6.30 Uhr werden die Löschzüge Darup und Nottuln alarmiert und eilen zum Wybbert, wo das Dach der Grundschule brennt. Nicht in voller Ausdehnung, betroffen ist der Kopfbau, der den Eingangsbereich der Schule umfasst. Im Obergeschoss befindet sich eine Mietwohnung, die beiden Bewohner können sich unverletzt in Sicherheit bringen. Einsatzleiter Tobias Plogmaker (Löschzug Darup) fordert zusätzlich zur Nottulner Drehleiter die Drehleiter aus Coesfeld an, um von zwei Seiten möglichst nah an das Dach heranzukommen.

Das Feuer scheint schnell unter Kontrolle, die Löscharbeiten gehen augenscheinlich gut voran, die Feuerwehr atmet auf und ist schon mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, als es um 10.50 Uhr zu einer Rauchgasdurchzündung und damit zu einer dramatischen Verschlechterung der Lage kommt. An mehreren Stellen des Dachstuhls entstehen neue Brandherde mit enormer Rauch- und Hitzeentwicklung. Plogmaker reagiert umgehend, erhöht das Alarmstichwort auf „Feuer 4, Gebäudegroßbrand“. Sirenenalarm in allen vier Nottulner Ortsteilen, aus denen die Helfer nun zur Grundschule eilen.

Um 12.45 Uhr werden zusätzlich die Nachbarwehren aus Billerbeck, Havixbeck und Rosendahl angefordert. Außerdem eine Drohneneinheit der Feuerwehr Dülmen, die mit einer Wärmebildkamera das Schulgebäude immer wieder überfliegt. Ebenfalls vor Ort sind Kreisbrandmeister Christoph Nolte und sein Stellvertreter Matthias Heuermann, Einsatzkräfte von DRK und Polizei, Bürgermeisterin Manuela Mahnke und Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr, der in Darup wohnt. Die Einsatzleitung liegt inzwischen bei Udo Henke, dem Leiter der Feuerwehr Nottuln.

Verzweifelt kämpfen die Feuerwehrmänner und -frauen gegen den Schwelbrand, der sich weniger durch offene Flammen und Funkenflug als durch beißenden Rauch und – das zeigt die Wärmebildkamera – durch große Hitze zeigt. Doch so viel Wasser und Schaum sie auch auf das Dach spritzen, der durchschlagende Erfolg bleibt aus. Das Problem sind die kompakten Dämmplatten des erst vor zwei Jahren komplett erneuerten Dachs, durch die das Wasser nicht bis zu den Brandherden durchdringen kann.

Am Nachmittag greift die Einsatzleitung zum letzten Mittel und fordert einen Abrissbagger an, der das Dach Stück für Stück abträgt. Jeder Bissen, den die Baggerschaufel nimmt, wird einzeln gelöscht. So geht es bis zum Abend und die ganze Nacht hindurch. Das THW leuchtet die Einsatzstelle aus. Um 22 Uhr rollt noch ein Kettenbagger an, denn der Schulgarten ist durch die Unmengen an Löschwasser anders nicht befahrbar. Endlich um 0.30 Uhr ein erstes Aufatmen. Das Schlimmste ist geschafft. Dennoch müssen die Einsatzkräfte die ganze Nacht über immer wieder einzelne Glutnester löschen.

Am Sonntagmorgen bietet die Schule ein Bild der Verwüstung. „Das tut einem in der Seele weh“, sagt Tobias Plogmaker, dem die Anstrengung der vergangenen Stunden ins Gesicht geschrieben steht. Plogmaker ist Daruper, ist selbst als kleiner Steppke am Wybbert zur Schule gegangen, weiß, dass den Darupern ihre kleine, einzügige Grundschule am Herzen liegt. Das weiß auch Bürgermeisterin Manuela Mahnke, die verspricht, den Schaden zu beheben, die Schule wieder schön zu machen. Darüber hinaus will sie so schnell wie möglich Ersatzräumlichkeiten finden, damit der Schulbetrieb weitergehen kann. „Um eine gute Lösung zu finden, brauchen wir aber ein paar Tage“, bittet sie um Verständnis.

Am Nachmittag kann die Feuerwehr endgültig das Gelände räumen, absperren und der Kriminalpolizei für Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache übergeben.