„Mit großer Bestürzung und Anteilnahme mussten wir am Samstag mitansehen, wie große Teile der Daruper Grundschule Opfer der Flammen wurden“, berichtete Paul Leufke sichtlich bewegt. Auch den fleißigen Einsatzkräften sei dieser Verlust emotional sehr nahe gegangen, beobachtete der Stellvertretende Bürgermeister. Er dankte allen Einsatzkräften ausdrücklich.

Vertreter der CDU kamen nach dem Brand vor Ort zu einem Treffen zusammen, um sich über die Situation zu informieren und zu beratschlagen, wie die Politik helfen kann. Sehr eindrucksvoll habe dabei Tobias Plogmaker von der Daruper Feuerwehr den Verlauf des Einsatzes geschildert, berichtet die CDU in einer Presseerklärung. Ihm war deutlich anzumerken, wie sehr die Einsatzkräfte um das Gebäude gekämpft hatten. Landrat Christian Schulze Pellengahr dankte ebenfalls den Einsatzkräften. Die Alarmierungskette der „Baumberge-Feuerwehren“ habe im Zusammenspiel gut funktioniert. Durch das große Engagement aller Beteiligten konnten immerhin große Gebäudeteile gerettet werden.

Die CDU, so Paul Leufke, habe bereits Kontakt mit dem hiesigen Landtagsabgeordneten Dietmar Panske aufgenommen, um auch von dort Hilfsmöglichkeiten zu prüfen. Panske machte sich bereits persönlich in Darup von dem verheerenden Ausmaß des Feuers ein Bild.

Für die CDU, so Fraktionsvorsitzender Hartmut Rulle , sei sofort klar gewesen, dass nun alles getan werden müsse, um möglichst schnell wieder in einen Schulbetrieb in Darup starten zu können. Hierzu müssten Schulleitung, Rat und Verwaltung jetzt an einem Strang ziehen und alle möglichen Varianten prüfen: Der zügige Wiederaufbau, die Überbrückung der Zwischenzeit durch Nutzung der Turnhalle und Gespräche mit Hof Schoppmann oder gar die Prüfung, ob die örtliche Gaststätte als Interimslösung genutzt werden könne. Dies seien denkbare Lösungsansätze, so Rulle.

Dem pflichtete auch Ursula Wippich bei. Der Wunsch der Schulleiterin an die Kommunalpolitik war, dass möglichst nach den Sommerferien in Darup wieder unterrichtet werden kann.

„Wir haben uns immer für die Schule im Ort stark gemacht! Die gute Resonanz in der Bevölkerung und die hervorragende Arbeit der Schule dürfen jetzt nicht unter dem Brand leiden“, sagte auch CDU-Ratsmitglied Norbert Gosekuhl.