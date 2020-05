Für Gott und die Menschen

Gott und Menschen statt Management und Zahlen: Für diesen Weg hat sich Fabian Guhr aus Nottuln entschieden. Am Pfingstsonntag (31. Mai) wird Bischof Dr. Felix Genn den 27-Jährigen zusammen mit dem 26-jährigen Coesfelder Jan Tasler im St.-Paulus-Dom Münster zum Priester weihen.

Fabian Guhr ist in Nottuln geboren und hier bis zur Klasse zehn zur Schule gegangen. Vom Gymnasium wechselte er zum Ludwig-Erhard-Berufskolleg nach Münster, wo er 2012 sein Abitur machte. Beruflich hatte er danach an einen wirtschaftlichen Studiengang gedacht. Doch es kam anders.

Der Nottulner war vielseitig interessiert. Er spielte Posaune in der BMV, war bei der DJK GW Nottuln zunächst als Fußballer, dann als jugendlicher Schiedsrichter aktiv. Daneben hat Fabian Guhr auch noch eine „klassisch katholische Karriere“ mit jahrelangem Engagement als Messdiener und dann als Messdienerleiter absolviert. Und das hat ihn deutlicher geprägt, als er es wohl selbst gedacht hatte.

Noch mit der Idee, „etwas Wirtschaftliches“ zu studieren, merkte er in einem Praktikum, „dass ich das interessant finde, mir bei der Arbeit aber was fehlt“, erinnert er sich. Kurzfristig überlegte Fabian Guhr, Theologie und Wirtschaft parallel zu studieren – bis ihn ein Gespräch mit dem damaligen Nottulner Kaplan Axel Pieper umstimmte. „Der meinte, er habe immer gewusst, dass ich in die geistliche Richtung gehe. Und dieser Satz hat mich nicht mehr losgelassen.“ Gute Freunde seien ähnlicher Meinung gewesen: „Die kirchlich Orientierten sagten, dieser Weg passe zu mir, die Kirchenfernen fanden den Weg krass, aber ebenfalls passend.“ Natürlich habe es auch kritische Fragen gegeben, etwa mit Blick auf die Lebensform des Zölibats: „Solche Fragen haben mir aber bei der Entscheidung geholfen, denn mit denen musste ich mich so oder so auseinandersetzen.“

Bei einer Messdienerwallfahrt nach Rom, die die Kapläne Axel Pieper und Christoph Klöpper damals anboten und leiteten, entschloss sich Guhr, den ersten Schritt hin zum priesterlichen Leben zu machen: Er meldete sich im Priesterseminar Borromaeum in Münster an. „Meinen Eltern habe ich das erst erzählt, als ich die Zusage hatte. Vor allem für meine Mutter war es ein Prozess, sich damit anzufreunden“, sagt Guhr, der eine ältere Schwester und einen älteren Bruder hat. Heute erfahre er die volle Unterstützung seines Umfelds.

Der folgende Weg sei „wie ein Schleifstein“ gewesen: „Das Bild, wie ich als Priester leben möchte, rundete sich zunehmend ab, ohne dass es schon vollständig ist.“ Dazu habe auch sein Auslandsjahr in Italien beigetragen. Ganz bewusst habe er dieses nicht in Rom, sondern in Mailand verbracht. „Das war sehr bereichernd“, sagt er. „Die Tatsache, wie viele gläubige und spirituelle Menschen es in Gemeinden gibt, entzieht jedem Klerikalismus die Grundlage.“

Im April 2019 wurde Guhr zum Diakon geweiht. Das Jahr davor und danach arbeitete er in der Pfarrei St. Antonius in Rheine. So schön die Zeit dort auch war, so sehr freut er sich auf die nach der Priesterweihe beginnende Kaplanzeit, „vor allem auf das Kennenlernen einer neuen Pfarrei mit den Menschen dort.“ Diese Perspektive versöhnt ihn mit der Aussicht, „dass wir die Weihe wegen Corona nur in kleinem Kreis und ohne Empfang im Anschluss feiern. Vor allem auf die Begegnungen im Nachgang hatte ich mich gefreut.“ Trotzdem überwiege die Vorfreude „auf die Weihe und den Dienst danach. Gerade in den letzten Vorbereitungswochen im Seminar habe ich gemerkt, wie sehr ich mich darauf freue, wieder in einer Pfarrei zu sein.“

Eine solche Pfarrei möchte Fabian Guhr demnächst als Priester nicht „managen“. Vielmehr will er vor allem Seelsorger sein und in zeitgemäßen Leitungsmodellen mitarbeiten. Ebenso wie das Priesterbild sieht er die Kirche insgesamt in einem grundlegenden Wandel: „Ich spüre, welche großen Erwartungen da sind, und habe Freude daran, dass sich was verändert.“ Experimente seien wichtig. „Vielleicht werden wir irgendwann nicht mehr in Pfarreien, sondern in anderen Formen von Gemeinde denken“, nennt er ein Beispiel.

So oder so müsse sich die Kirche neu definieren. „Ich selbst arbeite bei ihr nicht wegen des Systems, sondern wegen der Botschaft dahinter. Ich möchte an den Fragen mitarbeiten, wie Liebe und Heilung und Gemeinde in der Nachfolge Jesu heute gelingen können.“ Dabei trage ihn das viele Positive, das es in der Kirche gebe. So fühlt sich Fabian Guhr nicht entmutigt, nur weil sein Beruf heute ein exotischer ist: „Es kann ja eine Chance sein, dass es so wenige Priester gibt. Vielleicht spricht Gott dadurch und weist uns auf die großen Charismen aller Getauften hin.“

Die Primiz in seiner Heimatgemeinde St. Martin findet wegen der Corona-Situation (wie berichtet) zu einem späteren Zeitpunkt statt.