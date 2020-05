„Dankeschön und Denkanstoß“ soll er sein: der Anhänger, den Landwirte aus Olpe aufgearbeitet haben und der bundesweit dafür werben soll, dass die Landwirtschaft unterstützt wird und regionale Produkte gekauft werden. „Die Corona-Krise hat ja gezeigt, dass alles in die Uhr geht, wenn man nur auf Importe angewiesen ist“, erklärt Stephan Büssing . Der Nottulner Landwirt und seine Berufskolleginnen und -kollegen von der Initiative „Land schafft Verbindung“ wollen aber nicht nur mit dem Anhänger, der am Mittwoch in Nottuln zu Gast war, auf ihre Lage aufmerksam machen.

Am Donnerstag (28. Mai) findet in Münster eine Trecker-Demo statt, zu der sich die hiesigen Landwirte um 9 Uhr auf dem Raiffeisen-Parkplatz am Beisenbusch treffen, um dann gemeinsam loszurollen. Nach einer Kundgebung auf dem Schlossplatz werden die Landwirte eine Mahnwache vor dem Büro von Bundesumweltministerin Svenja Schulze einrichten, und, so Büssing, „so lange dort warten, bis sie mit uns spricht.“

Der Ministerin werfen die Landwirte vor, sie in ihrem „Bericht zur Lage der Natur“ einseitig zu beschuldigen, sich aber dem Dialog mit ihnen zu verweigern. „Naturschutz geht nur mit den Bauern, nicht gegen sie.“ Der Anhänger ist in Münster mit dabei, ehe er weiterzieht.

Bürgermeisterkandidat Dr. Dietmar Thönnes, der schon länger mit den Landwirten im Gespräch ist, war zur Vorstellung des Anhängers ebenfalls gekommen.