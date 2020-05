An diesem Pfingstwochenende wird die Kirchengemeinde St. Martin nach vielen Wochen erstmals wieder die Eucharistie feiern. „Wir wollen uns weiterhin von Solidarität und Besonnenheit leiten lassen – die Gottesdienste sollen sowohl so würdig als auch so sicher wie möglich sein. Die Sicherheit der Mitfeiernden liegt uns am Herzen. Und zugleich soll ‚Corona‘ nicht im Mittelpunkt stehen. Sondern er, Jesus Christus, der uns an seinen Tisch lädt“, betont Pastoralreferentin Michaela Bans . Der Kommunionempfang werde daher in den nächsten Monaten anders gestaltet. In einer Presseerklärung stellt die Kirchengemeinde den neuen Ablauf vor:

Am Eingang, beim Ankommen, stehen die Kommunionhelfer und werden jedem, der die Kommunion empfangen will, mit einer Zange eine Hostie geben. Aber nicht einfach so in die Hand. Denn so wie der Altar ein Tischtuch hat, soll auch die Hostie während des Gottesdienstes auf einem kleinen Tischtuch bzw. Kommuniontuch liegen. Alle Gemeindemitglieder sind eingeladen, sich selbst ein kleines Tüchlein mitzubringen. Oder sie nehmen eines der 900 Kommuniontücher, die in diesen Tagen von Frauen der Gemeinde für die Gottesdienste genäht wurden. Das Tuch wird damit Eigentum der Gemeindemitglieder – sie können es zu jedem nächsten Gottesdienst wieder mitbringen.

Die Gottesdienstbesucher nehmen ihr Kommuniontuch mit der Hostie mit zu ihrem Platz und zur Wandlung wird der Priester sie einladen, es zur Hand zu nehmen. Die Hand wird zum Altar. Pfarrer Anstett wird dazu predigen.

Kommunion in einer schweren Notsituation Die nun zu Pfingsten zelebrierte Form der Eucharistie mit einem Kommuniontuch geht auf einen Hinweis von Fabian Guhr zurück, wie man in einer ganz anderen Notsituation vor vielen Jahrzehnten die Messe gefeiert hat, erläutert Pfarrdechant Norbert Caßens: Zur Zeit des Nationalsozialismus waren viele Priester im „Block 26“ im Konzentrationslager Dachau inhaftiert. Schließlich wurde ihnen gestattet, vor dem allmorgendlichen Appell um 5 Uhr eine Messe zu feiern. Das musste zügig gehen. Die Priester brachten zunächst von der Tagesration des Vortages selbst ein Stück Brot mit, ab Sommer 1941 durfte der Dachauer Stadtpfarrer Pflanzelt Hostien bei den SS-Wachen abgeben. Der Priester Pawel Prabutzki forderte die übrigen Teilnehmer auf, zum Hochgebet die Hände mit dem Brot, später der Hostie hochzuhalten, damit er sie vom Altar aus konsekrieren konnte. „Eure Hände sind der Altar Christi“, sagte er, und auf das „Corpus Christi“ (damals wurde in lateinischer Sprache gefeiert) antworteten alle „Amen“ und reichten sich die konsekrierte Hostie. Aus dieser besonderen Art, Communio, Gemeinsamkeit zu feiern, entstand die Idee mit den Kommuniontüchern. ...