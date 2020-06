Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ sollen zwei weitere Maßnahmen umgesetzt werden: Die Instandhaltung der Astrid-Lindgren-Schule, für die 70 000 Euro veranschlagt sind, und Instandhaltungsmaßnahmen, Maurer- und Dachdeckerarbeiten am Rupert-Neudeck-Gymnasium, für die 60 000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Die Verwaltung hatte die Prioritätenliste für das „Gute Schule“-Programm den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Danach wird das an Platz eins stehende Projekt der Verbesserung der Netzinfrastruktur in den Schulen jetzt über Mittel aus dem Digitalpakt Schule, den das Land im September 2019 beschlossen hat, finanziert. Hier bekommt die Gemeinde als Schulträger für die Grundschulen und das Gymnasium insgesamt 326 000 Euro (90 Prozent Förderquote). Zurzeit werden die Bedarfe an den Schulen abgefragt, mögliche Maßnahmen sind der Aufbau und die Verbesserung der digitalen Vernetzung und des WLAN, die Installation neuer Präsentationstechnik und die Beschaffung von mobilen Endgeräten, erläuterte die Gemeindeverwaltung.

Abgeschlossen worden sind inzwischen diese Maßnahmen: die Barrierefreiheit des Eingangs der Sebastianschule, die Sanierung der großflächigen Giebelflächen der St.-Martinus-Grundschule und die Dachsanierung der Sebastian-Grundschule, die durch den Brand nun allerdings wieder zunichte gemacht worden ist.

Die Punkte fünf und sechs der Prioritätenliste, das sind die Sanierung der Flure der Marienschule (25 000 Euro) und die Beleuchtung an den Grundschulen, werden nicht aus dem Fördertopf finanziert, sondern aus dem laufenden Haushalt bezahlt. Diese Maßnahmen werden sukzessive umgesetzt.