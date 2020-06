1700 Badegäste nach sechs Tagen

Die erste Betriebswoche des Nottulner Freibades ist insgesamt positiv verlaufen. Optimal für den Start der Sommersaison mit den Corona-Einschränkungen war die Wetterlage, berichten die Nottulner Gemeindewerke auf WN-Anfrage.

„Es war warm, aber nicht heiß, sodass in den ersten sechs Tagen rund 1700 Besucher zu verzeichnen waren. Sowohl das Team der Bäder als auch die Gäste hatten die Möglichkeit, sich in die außergewöhnliche Situation einzufinden“, so die Bilanz der Gemeindewerke zum Start der Freibadsaison.

Zu den guten Nachrichten zähle auch, dass sich der überwiegende Anteil der Badegäste an die aktuell geltenden Nutzungs-, Abstands- und Hygieneregeln halte. Aber es gebe auch Ausnahmen und es komme immer wieder vor, dass das Kassen- und Aufsichtspersonal eindringlich auf die Abstands- und Hygieneregeln hinweisen muss. „So sind zum Beispiel das Tragen von Mund-Nase-Schutz in geschlossenen Räumen und ein Kontaktdatennachweis nach der Coronaschutzverordnung unbedingt einzuhalten, damit der Betrieb von Schwimmbädern überhaupt stattfinden darf“, erläutern die Gemeindewerke.

Nach dem Pandemieplan waren zu Betriebsbeginn am 30. Mai gleichzeitig maximal 900 Besucher „an Land“ und davon maximal 300 Besucher „zu Wasser“ zugelassen. Mit diesen von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen vorgegebenen Werten des Pandemieplanes ist die Sommersaison gestartet. Mit rund 530 Tagesbesuchern am 2. Juni wurde bisher ein „Gleichzeitigkeitswert“ von rund 270 Gästen erreicht.

Dabei hat sich einerseits bereits gezeigt, dass insbesondere das Handling für die Wasseraufsicht bezüglich der Einhaltung der „Abstandsregeln“ in den Becken nicht einfach ist. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und zum Zwecke der Infektionsvermeidung sei deshalb eine Reduzierung der maximalen Anzahl der Badegäste, die sich gleichzeitig auf dem Freibadgelände aufhalten, auf 800 Gäste und für die Beckenbereiche auf 250 erforderlich geworden, erläutern die Gemeindewerke.

Andererseits weise aber auch die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen darauf hin, dass es zum Erreichen des Ziels „Infektionsvermeidung“ unbedingt erforderlich ist, dass auch die Badegäste ihrer Eigenverantwortung gegenüber sich selbst und anderen gerecht werden und der Besucher eine Badeaufsicht, aber keine „Rundum-Kontrolle“ erwarten kann.

„Hier hat auch die Verkehrssicherungspflicht eines Badbetreibers Grenzen“, betonen die Gemeindewerke.