Am 13. September finden in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahlen statt. Eine Wahl, die vielen Menschen nicht leichtfällt – aus dem einfachen Grund: Politik ist nicht immer leicht zu verstehen. Das „Wahlbüro Tilbeck“ kennt die Schwierigkeiten und hat es sich seit dem Jahr 2013 zur Aufgabe gemacht, zu solchen Zeiten aktiv zu werden, um Menschen mit einem Handicap Politik verständlich zu machen und die politische Teilhabe zu unterstützen. Somit gibt es neben Flyern in leichter Sprache auch zu jeder Wahl Veranstaltungen, zu denen das „Wahlbüro Tilbeck“ einlädt, um die Politikerinnen und Politiker kennenzulernen, die sich wählen lassen wollen.

In diesem Jahr werden Bürgermeister gewählt und so macht es das „Wahlbüro Tilbeck“ auch während der Corona-Lage möglich, im kleinen Kreis, die Kandidaten kennenzulernen, schreibt das Stift Tilbeck. Nun stellte sich Bürgermeisterkandidat Dr. Dietmar Thönnes aus Schapdetten den Fragen der inklusiven Gruppe. Diese freute sich darüber, dass Thönnes bereits mit der Arbeit des Lokalen Teilhabekreises in Nottuln vertraut ist. Somit war das erste Eis schon gebrochen, und zahlreiche Themen der Tilbecker wurden angesprochen, besonders die für Bewohnerinnen und Bewohner einschränkenden Auswirkungen der Corona-Zeit prägten das Gespräch. Natürlich nutzte auch Dietmar Thönnes die Gelegenheit, sich und seine Ideen als Bürgermeisterkandidat für die Gemeinde Nottuln vorzustellen. Dabei wurde die Vielfalt der Anforderungen dieser Aufgaben deutlich, die ein Bürgermeister in Nottuln und den drei Ortsteilen Darup, Appelhülsen und Schapdetten übernimmt.

Das Wahlbüro freut sich auf weitere Gespräche und hofft auf diese Weise auch die Tilbecker Themen, vor allem die Inklusion der Menschen mit Behinderungen, platzieren zu können.