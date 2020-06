Im Laufe der nächsten Woche werden verschiedene Wiesen der Gemeindewerke Nottuln von einem ortsansässigen Landwirt im Naturschutzgebiet „Nonnenbach Nottulner Berg“ gemäht. Darauf weist das in Darup ansässige Naturschutzzen­trum des Kreises Coesfeld hin.

Die Flächen wurden zuvor vom Naturschutzzentrum begutachtet und mit dem Landwirt abgesprochen. Drei Flächen und zahlreiche Säume bleiben stehen, um dem Wild und den Insekten Rückzugsräume anzubieten. „Auch der vordere, trockene Wiesenabschnitt am Feuchtbiotop in Höhe der neuen Brücke der Ortsumgehung wird gemäht. Es handelt sich hierbei um eine artenarme, noch gräserdominierte Wiese mit Fuchsschwanz und Wiesenrispe. Das dahinterliegende Feuchtbiotop mit Seggenrieden und Röhrichten wird erst ab September gemäht“, informiert das Naturschutzzentrum.

Insgesamt betrachtet, entwickeln sich Grünland, Säume und die umgewandelten Wildackerflächen zunehmend positiv, so das Fazit der Biologen vom Naturschutzzentrum. Die heimischen Blütenpflanzen wie zum Beispiel Margerite, Flockenblume, Hornklee, Bocksbart und Wiesen-Labkraut seien bereits an zahlreichen Stellen zu finden. Es gelte weiterhin, die Blütenpflanzen durch Mahd und Verzicht auf Düngung in ihrer Ausbreitung zu fördern.

Wer mehr über die naturschutzfachlichen Maßnahmen im Naturschutzgebiet „Nonnenbach Nottulner Berg“ erfahren möchte: Das Naturschutzzentrum berichtet dazu in der Betriebsausschusssitzung der Gemeindewerke am 24. Juni.