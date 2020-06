„Alles Gute für das Leben“

„Ich freue mich, dass ich das, was so lange geplant war, heute hier eröffnen kann“, hieß am Montag Werner Jostmeier die ersten offiziellen Besucher im „Generationenpark Nottuln“ am Standort der Christophorus-Kliniken an der Hagenstraße willkommen. Ganz besonders begrüßte der Vorsitzende des Fördervereins der Christophorus-Kliniken das Vorstandsmitglied Norbert Winkelhues , die beiden Geschäftsführer der Kliniken, Dr. Jan Deitmer und Dr. Mark Lönnies, Bürgermeisterin Manuela Mahnke sowie Pfarrdechant Norbert Caßens, den Vorsitzenden der Stiftung St. Gerburgis.

Jostmeier erinnerte an den ersten Spatenstich im Außenbereich der Klinik für das LEADER-Projekt im November 2019. Nun sei der fertige Generationenpark ein Ort der Begegnung für Jung und Alt, für Patienten, Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter der umliegenden Einrichtungen und für die Bevölkerung. 50 000 Euro der Gesamtkosten von rund 90 000 Euro kamen als Zuwendung aus dem LEADER-Förderprogramm. Des Weiteren unterstützten die Stiftung St. Gerburgis sowie Spenden von Unternehmen und Privatpersonen die Realisierung des Parks. Für dieses Engagement dankte Werner Jostmeier ausdrücklich.

Acht Fitnessgeräte, die auch für ältere Menschen geeignet sind und unter anderem Muskeln, Koordination und Gleichgewicht trainieren, biete der Park auf dem Grund und Boden der Gerburgis-Stiftung, erläuterte Norbert Winkelhues. Dazu gibt es eine Boulebahn, und neun Sitzbänke laden zum Verweilen ein. „Nicht nur Koordination und Beweglichkeit, sondern auch Kommunikation sollen gefördert werden“, unterstrich Winkelhues.

Eröffnung des Generationenparks 1/10 Einweihung Generationenpark an den Christophorus-Kliniken Nottuln Park 2-5: Werner Jostmeier, Dr. Jan Deimer, Norbert Winkelhues und Werner Wiebrecht (v. l.) enthüllten gemeinsam das Namensschild des Gerationenparks. Foto: Marita Strothe

Einweihung Generationenpark an den Christophorus-Kliniken Nottuln Park 2-5: Werner Jostmeier, Dr. Jan Deimer, Norbert Winkelhues und Werner Wiebrecht (v. l.) enthüllten gemeinsam das Namensschild des Gerationenparks. Foto: Marita Strothe

Einweihung Generationenpark an den Christophorus-Kliniken Nottuln Park 2-5: Werner Jostmeier, Dr. Jan Deimer, Norbert Winkelhues und Werner Wiebrecht (v. l.) enthüllten gemeinsam das Namensschild des Gerationenparks. Foto: Marita Strothe

Einweihung Generationenpark an den Christophorus-Kliniken Nottuln Foto: Marita Strothe

Einweihung Generationenpark an den Christophorus-Kliniken Nottuln Foto: Marita Strothe

Einweihung Generationenpark an den Christophorus-Kliniken Nottuln Foto: Marita Strothe

Einweihung Generationenpark an den Christophorus-Kliniken Nottuln Foto: Marita Strothe

Einweihung Generationenpark an den Christophorus-Kliniken Nottuln Bürgermeisterin Manuela Mahnke und Dechant Norbert Caßens wetteiferten mit Feinmororik. Foto: Marita Strothe

Einweihung Generationenpark an den Christophorus-Kliniken Nottuln Foto: Marita Strothe

Einweihung Generationenpark an den Christophorus-Kliniken Nottuln Park 15: Chefarzt Dr. José-Manuel Borde-Ondarra testete als erstes den Beintrainer. Foto: Marita Strothe

Zusammen mit Hausherr Dr. Deitmer und Werner Wiebrecht (Pflegedirektor der Christophorus-Kliniken in Nottuln), enthüllten Jostmeier und Winkelhues das Namensschild des Generationenparks.

„Vielleicht kommt es hier zur Begegnung, kommt man miteinander ins Spiel, kommt zum Erzählen“, freute sich Dechant Caßens über die Schnittstelle zwischen Generationen und stellte die Anlage unter den Segen Gottes. „Für unsere Gemeinde ist das eine große Bereicherung“, lobte auch Bürgermeisterin Mahnke und dankte allen, die daran mitgewirkt haben. „Schön, dass wir heute hier stehen“, schloss sich Dr. Deitmer ihrem Dank an alle Beteiligten an. Der Park füge sich ideal in das Motto der Christophorus-Gruppe ein: „Alles Gute für das Leben“.

Anschließend ließen es sich die Eröffnungsbesucher nicht nehmen, die Fitnessgeräte persönlich auszuprobieren.