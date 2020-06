„Leitplanken“ für den Neubau

Der Neubau der Nonnenbachbrücke im Nottulner Ortskern und die damit verbundene Frage, wie die Verkehrsbeziehungen im Bereich Stiftsplatz/Kirchstraße/Kurze Straße geregelt werden können, hat am Montagabend im Ausschuss für Gemeindeentwicklung erneut zu einer langen und kontroversen Diskussion geführt. Gleichwohl gab es am Ende einen Beschluss, der der Verwaltung die Marschrichtung aufzeigt: Auf Vorschlag der CDU beschloss der Ausschuss mit breiter Mehrheit bei vier Nein-Stimmen und drei Enthaltungen, dass die neue Brücke eine Länge von bis zu 25 Metern haben soll (aktuell sind es 33 Meter), dass die vorhandenen Bäume und die vorhandene Außengastronomie erhalten und auch die motorisierten Verkehrsbeziehungen in der jetzigen Form weiter möglich bleiben.

An die Verwaltung erging der Auftrag, mit diesen „Leitplanken“ die entsprechenden Planungen zu starten, vor allem auch mit der Wasserbehörde beim Kreis Gespräche zu führen, ob ein Brückenbauwerk dieser Länge genehmigt werden wird.

Seitdem ein von der Gemeinde beauftragtes Fachbüro vor gut vier Wochen verschiedene Ideen zum Brückenneubau und zur Gestaltung dieses Bereiches vorgestellt hat (wir berichteten), ist die Diskussion in der Bevölkerung, vor allem unter den Ortskernanliegern in vollem Gange. Entsprechend groß war am Montag auch das Zuhörerinteresse.

Die von der Verwaltung favorisierte Variante 1B beinhaltet eine nur noch 13,2 Meter breite Brücke und hätte aufgrund der geänderten Verkehrsführung dazu geführt, dass zwei Bäume gefällt werden müssten und ein großer Teil der Außengastronomie der Ratsschänke verloren ginge. Gastwirt Robert Menke sprach von rund 40 Prozent Verlust seiner Außengastronomie. Es wurde zwar in der Sitzung nicht erwähnt, doch hat dieser Gastronomiestandort eine lange Tradition: Nachweislich seit dem Jahr 1740, also seit rund 280 Jahren wird an dieser Stelle das Schankrecht ausgeübt.

Für die CDU ist die Außengastronomie in diesem Bereich ein wesentlicher Faktor der Ortskernattraktivität. Nicht akzeptabel sei das Fällen von Bäumen, wo man doch gerade erst an der Stiftsstraße den Erhalt der Platanen beschlossen habe. Und aufgrund der Anliegergespräche hielt es die CDU auch für notwendig, dass Pkw-Verkehr an dieser Stelle weiter möglich sein muss.

Hinweise von Bürgern führte aber auch zum Beispiel die SPD an, die bezweifelte, dass der Pkw-Verkehr an dieser Stelle noch eine solche Bedeutung hat.

Weite Teile der Diskussion beschäftigten sich mit der Frage, ob überhaupt die Brücke neu gebaut werden muss. Da konnte die Verwaltung zum wiederholten Male darauf hinweisen, dass die Brücke abgängig ist und bei jeder jährlichen Prüfung die Stilllegung droht, zum wiederholten Male meldeten einzelne Ausschussmitglieder Zweifel an, ob nicht statt eines Neubaus auch eine Sanierung ausreiche.

Auch beschäftigte sich die Diskussion mit der umfassenden Beteiligung der Bürger. Auf Wunsch der Politik sollte diese noch vor dem förmlichen Planverfahren stattfinden. Die Verwaltung dagegen plädierte dafür, wie bisher, sich für eine Variante zu entscheiden, um dann mit diesem Vorschlag konkret in die Bürgerbeteiligung zu gehen.

Ganz besonders wichtig war es der Verwaltung, dass der Ausschuss auf jeden Fall eine Entscheidung traf. Denn es müssen alsbald die Aufträge für die Planung der Brücke in Auftrag gegeben werden. Von der Brückenplanung hängt auch das weitere Vorgehen für den vierten Bauabschnitt des Projektes „Barrierefreier Ortskern“ ab. Insofern dürfte die Verwaltung erleichtert gewesen sein, dass ein Antrag der UBG, die Entscheidung zu vertagen, mit breiter Mehrheit abgelehnt wurde.

Ob der nun beschlossene Kompromiss aber große Begeisterung bei der Gemeindeverwaltung auslöst? Sie hat nun eine Planung zu erarbeiten, die einerseits den Status Quo bewahrt, aber andererseits auch der Vorgabe der Wasserbehörde nach einer deutlich kürzeren Brücke Rechnung trägt. Jetzt sind kreative Köpfe gefragt.