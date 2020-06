Vielseitigkeit und Ausdauer sind zwei Eigenschaften mit denen „Kunst & Kultur Nottuln“ zu trumpfen weiß. Da die für vergangenen Freitag vorgesehene „Schnupper-Lektion in Qi Gong“ aufgrund der Wetterlage ausfallen musste, fand der Ersatztermin am Montagabend statt. Und er war sehr erfolgreich.

Bei abendlichem Sonnenschein besuchten mehr als 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Rhodepark. In entsprechendem Schutzabstand ließen sich die interessierten Besucher von Gaby Gröne-Ostendorf und Ulrike Saure in Qi Gong unterrichten.

Die Organisatoren hatten Zollstöcke in Sternform ausgelegt, um die Sicherheitsabstände zu wahren. Auf der Wiese gab es außerdem in großen Buchstaben „Qi Gong in Nottuln“ zu lesen.

„Diese gute Resonanz ist der beste Beweis dafür, dass wir mit unserem Angebot den Puls der Zeit treffen“, freute sich die Vereinsvorsitzende Ulla Wolanewitz. Geplant sind die einstündigen Lektionen zur Stärkung der Selbstheilungskräfte für die Monate Juli und August, jeweils montag- und dienstagmorgens um 7 Uhr.