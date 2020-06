Die Ankündigung des Naturschutzzen­trums Kreis Coesfeld, im Naturschutzgebiet „Nonnenbach Nottulner Berg“ eine Wiesenmahd zur Förderung der Artenvielfalt durchzuführen, hat örtliche Jäger und Landwirte zu begleitenden Naturschutzmaßnahmen veranlasst. Denn: „Auch wir Jäger in diesem Bereich und die Landwirte sind an Naturschutz interessiert und setzen uns hierfür besonders ein“, schildert der Nottulner Dirk Kentrup .

Ludger Berghaus und Dirk Kentrup haben gemeinsam mit Landwirt Berthold Haarbeck die Wiesenmahd besprochen und sich darauf verständigt, dass es hilfreich ist, wenn im Vorfeld der Mahd eine Begehung durchgeführt wird. Am Dienstag ist die Gruppe mit ihren ausgebildeten Hunden das Gebiet abgelaufen, um nach Rehkitzen, Jungfasanen und Junghasen zu suchen. „Darüber hinaus haben wir ‚Vogelscheuchen‘ aufgestellt, damit die Elterntiere frühzeitig vor der Mahd ihre Jungtiere aus dieser Fläche herausführen können. Somit gewöhnen sich die verschiedenen Tierarten schnell an die neue Situation und finden in den angrenzenden Hecken ihren neuen Unterschlupf“, erläutert Dirk Kentrup und ergänzt: „Das ist für uns Jäger und Landwirte ein Beitrag zu einem aktiven Arten- und Naturschutz.“

In diesem Zusammenhang appellieren sie an alle Spaziergänger im Naturschutzgebiet: „Es wäre wünschenswert, wenn sich die Besucher weiterhin nur auf den ausgewiesenen Wegen aufhalten.“