Die Planung zur Kanalsanierungsmaßnahme Burgstraße lag Mitte März in den letzten Zügen. Es sollten lediglich noch zwei Kellergeschosse begangen werden, um die Lage der Anschlussleitungen zu klären. Doch dann kam die Corona-Pandemie und mit ihr das Kontaktverbot und die weiteren bekannten Beschränkungen. „Die Begehung der Keller war auf einmal unmöglich“, erklärt Diplom-Ingenieur Michael Diekmann von den Gemeindewerken. „Diese Information zu den Anschlussleitungen war jedoch enorm wichtig für die weitere Planung.“ Mit Schutzkleidung habe man die Besichtigung letztendlich zwar durchführen können.

Durch diese und weitere Verzögerungen infolge der Pandemiemaßnahmen sei die Planung nun aber gute vier bis sechs Wochen in Verzug. In Kürze stehen die Sommerferien an. Erfahrungsgemäß erzielen Ausschreibungen, die in der Ferienzeit angeboten werden, schlechtere Ergebnisse. Daher werde die Ausschreibung zum ersten Bauabschnitt erst nach den Ferien veröffentlicht, was abermals Verzug bedeute.

Letztlich, so Michael Diekmann, sei der Baubeginn für Anfang Oktober geplant. Mit einer Bauzeit von mindestens sechs Monaten wird die Fertigstellung frühestens im April nächsten Jahres liegen. In 2021 steht dann der zweite Bauabschnitt zwischen Tiefe Straße und Kastanienplatz an.

Die Anlieger werden vor Baubeginn noch einmal ausführlich per Briefwurfsendung über den Bauablauf informiert, teilen die Gemeindewerke mit. Sollte eine Infoveranstaltung in den nächsten Monaten möglich sein, werde man diese anbieten. Bei Fragen zur Baumaßnahme steht Michael Diekmann unter 0 25 02/ 9 42-4 12 zur Verfügung. Während der Baumaßnahme wird es wöchentlich vor Ort eine Anliegersprechzeit geben. Diese bieten die Gemeindewerke seit einigen Jahren bei nahezu jeder Baumaßnahme an, heißt es abschließend.