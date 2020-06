Der Abiturjahrgang 2021 des Rupert-Neudeck-Gymnasiums versucht, auch in diesen speziellen Zeiten die Tradition der Aktion „Rent an Abiturient“ – so gut es geht – weiterzuführen. Zu den Sommerferien ist für die motivierten Schülerinnen und Schüler bereits Halbzeit. Bis dahin versuchen sie, durch verschiedene Tätigkeiten, wie zum Beispiel Gartenarbeit, Umzugshilfe und vieles mehr, Geld für ihre kommenden Abiturfeierlichkeiten zu erwirtschaften.

„Das Engagement und der Zusammenhalt unserer Stufe wird durch ‚Rent an Abiturient‘ noch einmal gestärkt. Wir alle sehen das gemeinsame Ziel, für das wir arbeiten – und das gibt uns Motivation“, so Pia Büttner, Mitglied des „Rent an Abiturient“-Komitees.

Die Jugendlichen helfen gerne, achten jedoch darauf, dass bei den Tätigkeiten der Mindestabstand eingehalten werden kann. Im Gegenzug für ihre Hilfe freuen sie sich über eine von dem jeweiligen Auftraggeber für angemessen gehaltene Spende, die sich gerne am Mindestlohn orientieren kann.

Wer einen möglichen Auftrag hat, kann eine Mail an info@rent-an-abiturient.de schreiben oder das Kontaktformular auf der Website www.rent-an-abiturient.de nutzen. Alternativ erreichen Interessierte das Komitee auch unter der Rufnummer 0 25 02/4 47 98 50.