Kreative Schaffensfreude auf Leinwand und auf Skizzenpapier – darauf dürfen sich alle Kunstinteressierten freuen, wenn sie am kommenden Sonntag (21. Juni) die Kunstausstellung der Teilnehmenden der Mal- und Zeichenkurse iim Atelier von Karin Mayer besuchen (Otto-Hahn-Straße 29, Seiteneingang des Gebäudes Zweyloeven Werbeproduktion GmbH).

Corona hat zwar einen Strich durch manche Aktivität gemacht, aber nicht durch die Kreativität. Nach den erfolgten Lockerungen und der Öffnung des Ateliers haben die Kursteilnehmer mit neuem Elan den Pinsel- und Bleistiftstrich wieder eingesetzt.

Zur Eröffnung um 14 Uhr und auch zu jeder vollen Stunde gibt es für die Besucher eine Einführung in die Ausstellung. Zu sehen sind Acrylbilder der Kursteilnehmer von Karin Mayer und Zeichnungen, die zum Teil. mit Aquarellfarben koloriert sind, der Kursteilnehmer von Hans von Lützau.

Die Zeichenkurse finden sehr oft im Freien statt. So sind auch in dieser Ausstellung einige Zeichnungen mit Motiven aus dem Rhodepark zu sehen. Weiterhin bekommen die Besucher einen Einblick in die Kurse für die zweite Hälfte 2020 und haben auch die Möglichkeit, Gutscheine für den einen oder anderen Kurs zu erwerben.

Aufgrund der Corona-Verhaltensregeln können jeweils zehn Besucher gleichzeitig die Ausstellung besichtigen. Für Hygienemaßnahmen ist gesorgt, es wird dennoch darum gebeten, einen Mund- und Nasenschutz aufzusetzen. Die Ausstellung endet um 18 Uhr.

Weitere Informationen zu den Kursen und Künstlern gibt es im Internet.