56 erfolgreiche „Abiletten“

„Abiletten 2020 – locker flockig durchgeschlappt“ – so lautet das Motto des diesjährigen Abiturjahrgangs am Rupert-Neudeck-Gymnasium in Nottuln. Das Locker-Flockige fand mit Corona und dem dazu gehörenden Shutdown ein jähes Ende, als es am 13. März (Freitag) plötzlich hieß, dass die Schule ab sofort geschlossen sei. Recht schnell war klar: Mottowoche und Tag der Zulassung finden nicht statt, die letzten drei Wochen Unterricht vor den Osterferien ebenfalls nicht. „Letzteres konnte glücklicherweise durch freiwillige Unterrichtsangebote nach den Osterferien, die insgesamt sehr gut von den Schülerinnen und Schülern angenommen wurden, aufgefangen werden“, berichtet die Schule und betont: „Auf diese Weise konnten alle Beteiligten mit neu gewonnener Sicherheit in die wegen der Pandemie verschobenen Abiturprüfungen gehen, die im Großen und Ganzen reibungslos verliefen. Außergewöhnlich allerdings war es schon, dass coronabedingt alle Abiturklausuren in der Sporthalle stattfanden.“

Nun also ist es geschafft, die Prüfungen sind unter diesen besonderen Vorzeichen erfolgreich absolviert, und so ist Schulleiter Holger Siegler besonders stolz auf die Leistungen der Jahrgangsstufe: 56 Schüler haben erfolgreich das Abitur gemeistert. Und immerhin 18 seiner Schützlinge haben ihre Reifeprüfung mit einer Eins vor dem Komma abgelegt. Marco Sietmann erreichte als Jahrgangsbester gar die „Traumnote 1,0“.

Qualifikation

Die Schülerinnen und Schüler erwarben ihre Qualifikation in folgenden Leistungskursen (die Namen der Kurslehrkräfte stehen in Klammern): Deutsch (Stephanie Pröbsting), Englisch ( Sabine Schlemann-Lammers ), Erziehungswissenschaft 1 (Silvia Lebe), Erziehungswissenschaft 2 (Cornelia Hilgensloh), Sozialwissenschaften (Judith Rücker-Imkamp), Mathematik (Tobias Brandt) und Biologie (Ellen Schüler). Außer in diesen Leistungskursen schrieben die Abiturientinnen und Abiturienten in den Grundkursen verschiedener Fächer eine weitere Klausur und absolvierten eine mündliche Prüfung im 4. Fach. Insgesamt erzielte der Jahrgang den beachtlichen Notendurchschnitt von 2,2.

Engagement

Einige Schülerinnen und Schüler haben sich in ihrer Stufe und der Schule, aber auch in unserer Gemeinde und in den Vereinen auf besondere Weise engagiert. In diesem Zusammenhang möchte sich das Gymnasium für ihren Einsatz herzlich bedanken. Als eines von zahlreichen Beispielen ist die Aktion „Rent an Abiturient“ zu nennen, die zur Freude vieler Nottulner Bürgerinnen und Bürger im fünfzehnten Jahr fortgeführt wurde.

Der Festtag

In Corona-Zeiten ist vieles anders, so auch die Verabschiedung der Abiturientinnen und Abiturienten in diesem Jahr. Der inzwischen längst etablierte und sehr beliebte Abiball in der Mehrzweckhalle kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Auch die sogenannte Matinee, in deren Rahmen die Schule ihre Abiturientia feierlich verabschiedet, muss in diesem Jahr auf ungewohnte Weise durchgeführt werden. Aufgrund der Hygieneauflagen werden die frisch gebackenen Abiturientinnen und Abiturienten am heutigen Samstag (20. Juni) in zwei hintereinander stattfindenden Veranstaltungen mit je 100 Teilnehmern verabschiedet. Dabei ist der Personenkreis auf die Schülerinnen und Schüler mit jeweils zwei Begleitpersonen, die Schulleitung, die Jahrgangsstufenleitung sowie Vertreter aus Kirche und der Gemeinde begrenzt. „Bei allen Einschränkungen ist die Schule allerdings froh, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, sich gebührend von der Abiturientia zu verabschieden“, wie die stellvertretende Schulleiterin Jutta Glanemann betont.

Ausblick

Die gesamte Schulgemeinde gratuliert sehr herzlich zu diesem wichtigen Moment im Leben der jungen Menschen. Alle guten Wünsche mögen die Abiturientinnen und Abiturienten auf ihren unterschiedlichen Wegen begleiten, sei es, dass sie sofort Ausbildungen und Studiengänge beginnen, oder dass sie zunächst im Rahmen eines sozialen Jahres die weite Welt kennenlernen dürfen.