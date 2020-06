Die Unabhängige Bürgergemeinschaft Nottuln ( UBG ) hat in ihrer Mitgliederversammlung im Vereinsheim des DRK jetzt die Liste der Direktkandidatinnen und -kandidaten für die 16 Kommunalwahlbezirke der Gemeinde Nottuln mit seinen Ortsteilen einstimmig ohne Gegenstimmen als Liste beschlossen. Ebenso wurde auch über die gut vorbereitete Reserveliste einstimmig als Liste abgestimmt, schreibt die UBG in einer Pressemitteilung. Auf Platz eins der Reserveliste steht der Fraktionsvorsitzende Jan Van de Vyle.

Aufgrund des großzügigen Versammlungsraumes waren die corona-bedingten Abstandsregeln hervorragend einzuhalten, dankt die UBG dem DRK Nottuln ausdrücklich für die unkomplizierte Bereitstellung der Räumlichkeiten.

Die Versammlung verlief in einer harmonischen Atmosphäre. Vorsitzende Brigitte Kleinschmidt führte gekonnt durch die Sitzung und stellte mit großer Freude fest: „Es ist wieder gelungen, den Frauenanteil in der UBG zu erhöhen. Wir begrüßen unsere zwei neuen Mitglieder Sabine Bogus und Uta Kamphus, die sich mutig und mit Engagement den Bürgern zur Wahl stellen.“

Alle UBGler seien motiviert und vorbereitet für die Gemeinderatswahl im September, heißt es weiter. 2. Vorsitzender Waldemar Bogus: „Die UBG wird sich auch zukünftig, wie in den vergangenen 40 Jahren, den politischen Herausforderungen in der Gemeinde Nottuln stellen, dabei auch kontrovers nach innen und außen diskutieren, nachhaltig an neuen Lösungen arbeiten, Fehlentwicklungen vermeiden, vorausschauend handeln und im Interesse der Wähler ein verlässlicher Ansprechpartner sein.“

Der Fraktionsvorsitzende Jan Van de Vyle nutzte die Gelegenheit zur erneuten Klarstellung bezüglich der Bürgermeisterwahl: „Alle Kandidaten werden demnächst von der UBG zu Gesprächen eingeladen. Sodann wird die UBG beraten, ob sie einen Kandidaten unterstützt.“

Zudem wurden die Haushaltsberatungen in der Rückschau thematisiert.

Zukünftig werden die Anträge der UBG zu PV-Anlagen und Energiespeicher beraten werden. Voraussichtlich im August wird also zum Beispiel entschieden, ob der Rat dem Antrag der UBG folgt, einen Gesamtfördertopf von 50 000 Euro für die Unterstützung von privaten PV-Anlagen zu bewilligen. „Da die UBG keine Propheterie betreibt, hat sie auch nicht in den Haushaltsberatungen darauf gedrängt, dass 50 000 Euro für das eventuelle Projekt eingestellt werden. Das entspräche nicht der an eine Haushaltsaufstellung geforderten Klarheit. Falls die Unterstützung beschlossen werden sollte, kann der Haushalt immer noch angepasst werden“, schreibt die UBG.

Und weiter: „Ganz anders handhaben es die CDU und die SPD mit ihren Ideen zum ÖPNV. Beide setzen schlicht voraus, dass ihre avisierten Anträge beschlossen werden. Zudem scheinen sie im Voraus zu wissen, in welcher Höhe finanzielle Mittel benötigt werden, ohne dass irgendeine Diskussion im Ausschuss stattfand. Das grenzt an ein Wunder, das vielleicht durch eine sich anbahnende Allianz von CDU und SPD zu erklären ist...“