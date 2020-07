Wer nach längerer Zeit mal wieder in der Burgstraße in Nottuln unterwegs ist, muss an einer Stelle genauer hinschauen: Denn direkt gegenüber der Gastronomie von Holger Rosenboom („Power‘s Pinte“) gibt es nun eine rund 150 m² große „Strandbar“ – mit viel weißem Sand, Sonnenschirmen, gemütlichen Tischen und (Liege)Stühlen, einer Lounge.