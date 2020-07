Sichtbares Zeichen gegen Atomwaffen

Der Himmel über Nottuln präsentierte sich wolkenverhangen. Das hielt am Donnerstagnachmittag allerdings Bürgermeisterin Manuela Mahnke und die Mitglieder der Friedensinitiative (FI) nicht davon ab, sich vor dem Rathaus zu versammeln. Sie alle wollten ein sichtbares Zeichen setzen für eine atomwaffenfreie Welt. Deshalb hissten zum Abschluss einer kleinen Zeremonie Manuela Mahnke und FI-Sprecher Heinz Böer die grün-weiße „Mayors for Peace“-Flagge. Seit 1991 beteiligt sich Nottuln an der Aktion „Bürgermeister für den Frieden“.

Zunächst ergriff Manuela Mahnke das Wort. „Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr, denn es ist das 75. Gedenkjahr nach den Atomabwürfen auf die Städte Hiroshima und Nagasaki. Es ist auch ein etwas anderes Jahr, da wir mit einer nie dagewesenen Pandemie konfrontiert sind. Daher ist es umso wichtiger, ein Zeichen für den Frieden zu setzen, für mehr Solidarität und Gemeinsamkeit“, sagte die Bürgermeisterin.

Mit dem Flaggentag setzen sich die „Bürgermeister für den Frieden“ in diesem Jahr für die Verlängerung des New-Start-Vertrages ein. Das von den USA und Russland unterzeichnete Abkommen trat 2011 in Kraft. Es ist die letzte noch gültige Vereinbarung zur Begrenzung von Atomwaffen. Der Vertrag laufe im Februar 2021 aus, erklärte Manuela Mahnke. Neben der Forderung nach einer Verlängerung des New-Start-Vertrages würden die „Mayors for Peace“ an die Atommächte appellieren, den Atomwaffenverbotsvertrag von 2017 zu unterzeichnen.

„Wenn man bedenkt, dass das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri aktuell schätzt, dass die Atomwaffenstaaten noch immer rund 13 400 Kernwaffen besitzen und zugleich die bestehenden Arsenale modernisiert werden, steht zu befürchten, dass eine neue Aufrüstungsspirale drohen könnte.“

Im Anschluss ergriff FI-Sprecher Heinz Böer das Wort. Das FI-Mitglied erklärte, dass auf Initiative des Bürgermeisters von Hiroshima sich immer mehr Städte und Gemeinden dem Bündnis „Mayors for Peace“ angeschlossen hätten. „Weltweit sind es inzwischen 7900. Die Bürgermeister wollen eine Abschaffung aller Atomwaffen erreichen, da sie als Verantwortliche für ihre Orte diese nur so dauerhaft vor Vernichtung schützen können.“

Im Bundestag, so berichtete Böer weiter, werde gerade darüber verhandelt, wann und wie die Bomberflotte der Luftwaffe modernisiert werden solle. Deutschland besitze zwar keine Atomwaffen, doch die Tornados sollten in der Lage sein, vom amerikanischen Militär freigegebene Atomwaffen gegen Gegner ins Ziel zu bringen. „Deutsche Flugzeuge und deutsche Piloten bringen die Todesfracht also ins Ziel. Das ist Teil der ‚atomaren Teilhabe‘ der BRD in der NATO.“

Böer wies in seinem Beitrag darauf hin, dass am 6. August um 21.30 Uhr am Brunneneine Gedenkveranstaltung stattfinden würde: „Am 6. August 1945 wurden in Hiroshima und am 9. August 1945 in Nagasaki von der US-Armee Atombomben abgeworfen mit fürchterlichen Folgen. Daran wollen wir erinnern.“

Zum Abschluss bedankte sich die Bürgermeisterin bei den Anwesenden für ihr Kommen und richtete ihren Blick gen Himmel: „Der Herrgott scheint auch für Abrüstung zu sein, denn er hat uns gutes Wetter geschickt.“