Es ist der perfekte Rahmen für einen schönen Nachmittag: Auf der Terrasse der Familie Enseling am Potthoff in Nottuln ist der Tisch stilvoll gedeckt. Das Aroma frisch gekochten Kaffees verwöhnt die Sinne, kleine Küchlein, mal fruchtig-frisch, mal schokoladig-süß, versprechen kulinarischen Hochgenuss. Vier ältere Frauen sitzen an diesem Tisch und haben sich viel zu erzählen.