Zu einem Fahrzeugbrand in der Straße Eschkamp in Schapdetten rückte die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Nottuln am frühen Sonntagmorgen aus.

Durch das Wimmern seines Hundes wurde ein 53-jähriger Schapdettener am Sonntag (26. Juli) gegen 3.40 Uhr geweckt und stellte fest, dass sein im Carport stehendes Auto brannte, berichtete die Polizei. Während der Mann direkt mit einem Gartenschlauch zu löschen begann, wählte seine Ehefrau den Notruf.

Die herbeigeeilte Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Das Ehepaar wurde im Rettungswagen kurz behandelt. Polizisten beschlagnahmten den Brandort.

Die Untersuchungen zur Brandursache dauern an. Ein technischer Defekt scheint nicht ausgeschlossen, so die Polizei abschließend.