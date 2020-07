Das Jahr 2020 ist für die Sportlerfamilie in der Gemeinde Nottuln ein ganz besonderes: Nach der Einweihung der neuen Sporthalle an der Rudolf-Harbig-Straße am 29. Februar werden in wenigen Wochen auch die beiden Kunstrasenplätze im und neben dem Baumberge-Stadion fertiggestellt sein. Davon gehen der 1.