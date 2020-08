Reinigungskräfte waren damit beschäftigt, die letzten Räume auf Hochglanz zu bringen, Lehrerinnen und Lehrer bereiteten ihre Klassenzimmer vor und Handwerker legten letzte Hand an.

„Im Moment erfolgen die Restarbeiten am Haus. So werden unten noch ein Sonnenschutz angebracht und in der ersten Etage Verdunklungen. Außerdem müssen noch einige Bereiche gepflastert werden“, berichtete Schulleiterin Brigitte Siehoff .

Der Schulhof für die Grundschüler ist inzwischen fast fertig. Lediglich eine Sitzmöglichkeit muss noch aufgestellt werden. Eine solche Sitzgelegenheit kommt zusätzlich noch auf den vorderen Schulhof, wo bald zusätzlich ein Klettergerüst die Schüler zum Bewegen animieren soll.

„Im Herbst werden die letzten Bepflanzungen rund ums Haus erfolgen. Im Anschluss können wir auch den Schulgarten anlegen“, sagte die Schulleiterin weiter, die sich auf die Ausgestaltung der Schule freut: „Jetzt können wir endlich Bilder aufhängen und Pflanzen aufstellen. Dafür fehlte uns bisher die Zeit.“

Die Zeit, in diesem Jahr bei der bundesweiten Aktion „Tag des offenen Denkmals“ am 13. September mitzuwirken, fehlt in diesem Jahr allerdings. „Im vergangenen Jahr war das Interesse riesig. In diesem Jahr sind aber an diesem Tag gleichzeitig Kommunalwahlen. Die Steverschule fungiert als Wahllokal. Leider können wir nicht alles machen“, bedauert die Schulleiterin, zu deren Aufgaben in diesen Tagen noch etwas anderes zählt: „Die Steverschule Nottuln ist im Vorjahr 40 Jahre alt geworden. Wir befinden uns aktuelle in den Planungen für die Feierlichkeiten anlässlich dieses Jubiläums.“