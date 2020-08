Klassenweise und mit Masken

Für 164 Kinder der Gemeinde Nottuln beginnt am kommenden Donnerstag (13. August) ein neuer Lebensabschnitt. Sie gehen zum ersten Mal in die Grundschule.

Klassenweise werden die Erstklässler in den vier Nottulner Grundschulen, ausschließlich in Begleitung ihrer Eltern, willkommen geheißen, um so die zurzeit geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Nur in der Klasse am festgelegten Sitzplatz dürfen die Grundschüler ihre Masken abnehmen.

Deshalb fällt auch für die i-Männchen der St.-Martinus-schule und der Astrid-Lindgren-Schule in diesem Jahr der Einschulungsgottesdienst aus. Fünf Gottesdienste hintereinander seien in Nottuln nicht zu realisieren, teilten Marion Roperz , stellvertretende Schulleiterin der Astrid-Lindgren-Schule, und Udo Lösel, kommissarischer Leiter der St.-Martinus-Schule, auf Anfrage unserer Zeitung mit.

In Appelhülsen dagegen, kann die Einschulungsfeier für die Klasse 1a um 8 Uhr mit einem Gottesdienst für die Kinder und ihre Eltern in der Kirche starten. Anschließend werden sie von ihrer Klassenlehrerin Mechthild Wantia, Schulleiterin Angelika Wiedau-Gottwald und ihren Paten willkommen geheißen. Danach lernen die Schülerinnen und Schüler bei einer ersten Unterrichtsstunde ihren Klassenraum kennen. Für die Klasse 1b startet die Feier mit dem Gottesdienst um 9.45 Uhr. Insgesamt kommen 45 neue Schülerinnen und Schüler in die Schule.

Auch zu unterschiedlichen Zeiten, aber direkt in der Schule, starten am Donnerstag die zwei neuen Klassen der Astrid-Lindgren-Schule. Die 36 Erstklässler werden dann jeweils auf dem Schulhof feierlich willkommen geheißen. Geleitet werden die Klassen von Doris Lien­stromberg und von Stefan Heer.

Ebenfalls zeitlich getrennt sind drei Feiern an der St.-Martinus-Grundschule zur Einschulung der 70 neuen Mächen und Jungen vorgesehen. Sieben von ihnen werden in die jahrgangsübergreifende Rabenklasse von Lehrerin Lisa Blome gehen. Die drei ersten Klassen übernehmen Britta Lintel, Susanne Dewert und Sandra Brockhoff.

Für die 23 Erstklässler der Daruper Sebastianschule und ihre Eltern starten die Einschulungsfeierlichkeiten um 7.50 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche. Für die weitere Feier steht aufgrund des Brandschadens der Schulhof nicht zur Verfügung. „Wir sind trotzdem funktionsfähig und haben genug Platz in der Turnhalle“, betont Schulleiterin Ursula Wippich, die dort dann auch zusammen mit Klassenlehrerin Anja Radschuweit die Kinder begrüßen wird.

Alle Schulen erinnern die Erstklässler und Eltern noch einmal ausdrücklich daran: „Bitte am Donnerstag die Masken nicht vergessen!“