Auch die Naoberschopp Hummelbierk leidet wie alle anderen Vereine unter den Corona-Schutzmaßnahmen. Das für das vergangene Wochenende geplante Sommerfest, das Highlight des Jahres, musste abgesagt werden. Doch Vorstand und Offiziere zeigten sich kreativ. So liefen zumindest die Offiziere der Naoberschopp Hummelbierk am Sonntag in Begleitung einer kleinen Abordnung des Spielmannszugs Burgsteinfurt durch das Vereinsgebiet.

Vorweg liefen zwei Offiziere mit einem großen Banner (passgenau 1,50 Meter breit nach Corona-Vorgaben), auf dem geschrieben stand: „Wegen Corona getrennt, durch die Hummelbierk Verein(t)! Wir freuen uns 2021 wieder mit EUCH zu feiern“

Vom Gymnasium starteten sie in corona-konformen Zweierreihen. „Wie in jedem Jahr war auf den Wettergott Verlass, und es war eher zu heiß als zu kalt – also klassisches Hummelbierk-Wetter“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Nach einer kurzen Runde durch den Lerchenhain wurde die Antonistraße besucht. Hier gab es eine kleine Trinkpause bei Kassierer Günter Voß. Im großen Garten wurde mit ausreichend Abstand ein erfrischend kaltes Wasser genossen, bevor die Antonistraße entlang, über den Wittgeistkamp und die Kalbhenstraße zur Steinstraße weitermarschiert wurde.

Nach einer erneuten Wasserpause bei Familie Göcke wurde ein Preis übergeben. Dieser wurde unter allen beflaggten Häusern ausgelost. Glück hatte die Familie Driever und durfte sich über einen Gutschein zum Abendessen freuen. Überreicht wurde er durch die Offiziere in Begleitung des Musikzuges – „das gibt es auch nicht alle Tage“, so die Naoberschopp.

Auf dem Weg durch die Siedlung standen so einige Hummelbierker mit dem obligatorisch für den Umzug geschmückten Stock am Wegesrand. Im Vorfeld ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich niemand anschließen darf, jubelten sie der Umzugs-Abordnung gebührend zu.

Nachdem für etwas Hummelbierk-Feeling noch eine Ehrenrunde auf dem Gymnasium-Schulhof gedreht worden war, waren wohl alle froh, Trommeln, Flöten und Fahne beiseite stellen zu können.

Im privaten Rahmen wurde dann noch in so manchem Garten in Nottuln-Süd das Hummelbierk-Wochen­ende gefeiert. Alle Teilnehmer waren sich einig – eine wirkliche Alternative zum Sommerfest auf dem Gymnasium-Gelände war das nicht. Im nächsten Jahr wollen alle umso ausgelassener feiern ...