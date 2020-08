Der Seniorennachmittag zum Martinimarkt wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Leicht hat es sich der Vorstand des DRK-Ortsvereins Nottuln mit dieser Entscheidung gewiss nicht gemacht, gehört doch der Seniorennachmittag zu den beliebten Programmpunkten des Martinimarktes: In der Verantwortung verschiedener Vereine zweifellos ein Traditionstermin, auf den Veranstalter wie Besucherinnen und Besucher nur mit Schmerzen verzichten, wie der DRK-Ortsverband in einer Pressemitteilung schreibt.

„Wir können nicht erkennen, dass wir die Bedingungen der Corona-Schutzverordnung einhalten können“, so DRK-Vorsitzender Peter Amadeus Schneider. „Und wie der Name sagt: Seniorennachmittag. Also eine Veranstaltung gezielt für eine Risikogruppe“, formuliert Richard Dammann, Vize-Vorstand im DRK-Ortsverein. „Das kann keiner verantworten.“

Es geht natürlich auch darum, dass sowohl die Helferinnen und Helfer als auch die Gäste wissen, woran sie sind mit diesem Termin. Nebenbei: Der beliebte DRK-Erbsensuppen-Punkt wird in diesem Jahr dann auch entfallen. „Wir sehen das nicht, auch wenn wir die dann geltenden Verordnungen jetzt noch nicht kennen.“

Natürlich richten sich die Blicke schon auf das kommende Jahr. Und nebenbei gibt es auch den vorsichtigen Wunsch, dass – falls der Martinimarkt in diesem Jahr nicht in der bekannten Größe stattfinden sollte – irgendeine bescheidene Aktivität initiiert werden kann, die ohne Ansteckungsrisiko als Symbol die Jahrhunderte alte Tradition aufrecht erhält, so der DRK-Ortsverband abschließend.