Ganz anders, aber stimmungsvoll

Am Mittwoch haben die weiterführenden Schulen die neuen fünften Klassen willkommen geheißen. Durch die Corona-Zeit entscheidend verändert, fand die Begrüßung der neuen Schülerinnen und Schüler am Rupert-Neudeck-Gymnasium bei strahlendem Sonnenschein unter freiem Himmel statt. Jede Familie wurde durch lachende Kreide-Smileys auf dem Schulhof empfangen, auf denen sie sich positionieren konnten, um so Abstand halten zu können.

Auch für Jutta Glanemann war es ein besonderer Tag, da sie in neuer Funktion als Schulleiterin ihren ersten Jahrgang an der Schule begrüßen durfte. Mit einem großen Foto des Namenspa­trons der Schule, Rupert Neudeck, und einer kleinen Geschichte aus dessen Leben hieß sie die neuen Schülerinnen und Schüler willkommen und versicherte ihnen, dass die Schulgemeinde sie stets unterstützend in ihrem Schulleben begleiten werde.

Im Rupert-Neudeck-Gymnasium sind die Mädchen und Jungen des neuen fünften Jahrgangs eingeschult worden - natürlich unter Corona-Bedingungen. Hier die Klasse 5c. Foto: Rupert-Neudeck-Gymnasium

Im Rupert-Neudeck-Gymnasium sind die Mädchen und Jungen des neuen fünften Jahrgangs eingeschult worden - natürlich unter Corona-Bedingungen. Hier die Klasse 5b. Foto: Rupert-Neudeck-Gymnasium

Im Rupert-Neudeck-Gymnasium sind die Mädchen und Jungen des neuen fünften Jahrgangs eingeschult worden - natürlich unter Corona-Bedingungen. Hier die Klasse 5a. Foto: Rupert-Neudeck-Gymnasium

Ganz besonders werden das in den ersten Jahren Ka­trin Hesemann und Alexander Mrowka (Klasse 5a), Christine Polarczyk und Christoph Höing (Klasse 5b) sowie Judith Blomberg und Wiebke Tiessen (Klasse 5c) tun. Sie leiten die neuen Klassen jeweils in Zweier-Teams.

Als Vertreter der örtlichen Kirchen begrüßten Pfarrerin Regine Vogtmann von der Evangelischen Friedens-Kirchengemeinde und Pastoralreferent Philipp Lammering von der Pfarrgemeinde St. Martin die neuen Schülerinnen und Schüler mit einem „Wort in den Tag“, mit durch Seifenblasen verdeutlichten guten Wünschen und einem abschließenden Segen für eine glückliche Schulzeit.

Für ein wenig Unterhaltung sorgten Katrin Hesemann und Alexander Mrowka mit einem Duett von Querflöte und Cello und Juri Volpert (Klasse 9b), der sowohl Eltern und Schüler als auch die anwesenden Lehrer mit einer kleinen Zaubershow zu unterhalten wusste.

Nach dem obligatorischen Klassenfoto suchten die neuen Schülerinnen und Schüler des Rupert-Neudeck-Gymnasiums gemeinsam mit ihren Klassenlehrern den Klassenraum auf, um die ersten Stunden an der neuen Schule zu erleben.