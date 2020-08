Ausreichend Reserven vorhanden

Die Trinkwasserversorgung in Nottuln ist trotz der langanhaltenden Trockenheit gesichert. Die Entnahmebrunnen des Wasserwerkes mit Tiefen von rund 100 m erschließen einen mächtigen und sehr ergiebigen Grundwasserleiter. Zu diesem positiven Ergebnis kommt der Hydrogeologe, Dr. Rolf Kluge , Geschäftsführer der Aquanta Hydrogeologie Datteln, in seiner aktuellen Betrachtung und Auswertung der Grundwassersituation im Wassergewinnungsgebiet des Wasserwerkes Nottuln.

Die Mächtigkeit und Ergiebigkeit des Nottulner Grundwasserleiters ist in den Pumpversuchen von 2011 im Rahmen der wasserrechtlichen Bewilligung nachgewiesen worden. Das Wasserrecht beträgt 800.000 m³ pro Jahr. Ausgeschöpft wird dieses Wasserrecht bei einer tatsächlichen Jahresförderung von rund 510.000 m³ pro Jahr nur zu knapp 65 Prozent, sodass ausreichende Reserven vorhanden sind, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Die Tagesförderung des Wasserwerkes erreicht zurzeit Spitzenwerte von über 4000 m³; im Durchschnitt liegt die Förderung bei rund 2500 m³/Tag. Insbesondere in den Abendstunden steigt der Verbrauch durch die Gartenbewässerung rapide an. „Durch das große Speichervolumen des Nottulner Hochbehälters mit einem Fassungsvermögen von 2500 m³ Trinkwasser sowie der Befüllung aus zwei Versorgungsleitungen (Wasserwerk Nottuln und Stadtwerke Coesfeld) können aber auch die hohen Wasserverbräuche zu den Tagesspitzen problemlos ausgeglichen werden“, erklärt Betriebsleiter Peter Scheunemann.

Hydrogeologe Dr. Rolf Kluge hat in seiner aktuellen Grundwasserbetrachtung auch die Niederschläge und die Grundwassersituation im Vorjahresvergleich ausgewertet. Auch 2018 und 2019 waren ausgesprochen trockene Sommer. Danach hat der tendenziell trockene Sommer 2019 auch in Nottuln zu niedrigen Wasserständen geführt, die jedoch nicht so niedrig ausfielen wie 2018. Der Grundwasserleiter wird aber nachhaltig bewirtschaftet. Die Zeitreihe von 2010 bis 2019 weist stabile Zustände aus. Im Februar und März 2020 kam es aufgrund ergiebiger Niederschläge wieder zu einem Anstieg der Grundwasserstände über das Niveau der Februar- und März-Werte des Vorjahres. Ab April setzte erneut eine trockene Phase ein. Einzelne größere Niederschlagsmengen konnten aufgrund des ausgetrockneten Bodens nicht versickern und haben dadurch kaum zu einer Grundwasserneubildung beigetragen. Eine Überbeanspruchung des Grundwasserleiters ist aber nicht zu erkennen.

Zurzeit sind Beschränkungen zur Gartenbewässerung oder der Poolbefüllung nicht notwendig. Trotzdem sollte natürlich mit dem kostbaren Lebensmittel Nummer 1, dem Trinkwasser, immer sorgsam und ohne Verschwendung umgegangen werden, schreibt die Gemeinde in ihrer Presseinformation abschließend.