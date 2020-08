Seit fünf Jahren bereisen junge Musiker und Musikerinnen der Musikschule „Brass Band del Ecuador“ auf ihrer Europatournee auch das Münsterland. In Nottuln war das junge Ensemble schon zweimal zu Gast im Alten Hof Schoppmann.

Die eingesammelten Spenden dieser Konzertreisen ermöglichen die Existenz der Musikschule, die eine sehr große Anzahl von talentierten Schülern und Schülerinnen aus einkommensschwachen Familien unterrichtet. Die Musikschule erhält keine staatliche Unterstützung.

Der Nottulner Hans von Lützau hatte ursprünglich für dieses Jahr verschiedene Konzerte im Münsterland organisiert, die aufgrund der Corona-Pandemie indes abgesagt werden mussten. So auch das Konzert, das am Sonntag (16. August) mit Unterstützung der Bürgerstiftung im Rhodepark stattfinden sollte.

Wie es der Zufall will, veranstaltet die „Ecuador Brass Band“ aber nun genau an diesem Tag ein Livestream-Konzert. Los geht es um 16.30 Uhr. Hans von Lützau hat in diesem Zusammenhang von seinen Freunden Jorge Pachacama und Dr. Patricia Anaguana, die Leiter der Musikschule in Quito sind, einen Brief erhalten. Darin weisen sie auf ihr Konzert im Internet hin. „Wir freuen uns auf eine große Zuhörerschaft und zahlreiche großzügige Spenden für den gesicherten Fortbestand unserer Musikschule in Quito. Mit dem Konzertsaal in der Casa de la Música haben wir die schönste Bühne der Stadt bekommen.“

Für die Übertragung dieses Konzertes stellt Nottulns Bürgermeisterin Manuela Mahnke den Ratssaal für 20 Personen zur Verfügung. Wer dieses besondere Konzert im Ratssaal miterleben möchte, muss sich per Mail unter hans.von.luetzau@t-online.de anmelden.