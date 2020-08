Corona macht alles anders

Die Einschulungsfeiern an den Grundschulen in der Gemeinde Nottuln waren anders als sonst, aber nicht weniger spannend für die i-Männchen. Vieles hatten sich die Lehrerinnen und Lehrer wie auch die älteren Schülerinnen und Schüler einfallen lassen, um die Begrüßung für die „Neuen“ schön zu gestalten.

In Appelhülsen waren Kinder und Eltern zu getrennten Gottesdiensten, die Pfarrerin Regine Vogtmann feierte, eingeladen. Eine Abordnung der Marienkita stand mit Bannern nach beiden Gottesdiensten vor der Kirche. Begrüßt wurden die „Neuen“ dort von Schulleiterin Angelika Wiedau-Gottwald.

Ungewohnt, aber schön 1/7 Auf dem Schulhof hießen die älteren Kinder die neuen Mitschülerinnen und Mitschüler willkommen. Foto: Astrid-Lindgren-Schule

Pippi Langstrumpf durfte bei der Einschulung in der Astrid-Lindgren-Schule natürlich nicht fehlen - und auch der kleine Onkel war dabei. Foto: Astrid-Lindgren-Schule

Hier geht es zu den Klassenräumen. Nach der Begrüßung ging es für die Kinder ins Schulgebäude. Foto: Astrid-Lindgren-Schule

Marienschule Appelhülsen Einschulung Foto: Marienschule Appelhülsen

Die Schülerinnen und Schüler saßen zum ersten Mal auf ihren neuen Plätzen. Foto: Marienschule Appelhülsen

Die Klasse 1a der Marienschule Appelhülsen in ihrem Klassenraum. Foto: Marienschule Appelhülsen

Sebastian Grundschule Darup Foto: Sebastian Grundschule

Auch in der St.-Martinus-Schule und in der Astrid-Lindgren-Schule wurden Kinder und Eltern herzlich begrüßt. In lauschiger Atmosphäre hieß Marion Roperz als stellvertretende Schulleiterin der Astrid-Lindgren-Schule die Klassen von Doris Lienstromberg (1a) und Stefan Herr (1b) nacheinander auf dem Schulhof willkommen. Und natürlich durfte bei beiden Feiern Pippi Langstrumpf nicht fehlen, die ihr Pferd, den Kleinen Onkel, hoch über den Kopf stemmte.

In der Sebastianschule in Darup war am Donnerstag für 23 Schulanfänger der große Tag gekommen. Bepackt mit Tornister, Schultüte und Mund-Nasen-Bedeckung konnten sie am frühen Morgen gemeinsam mit ihren Eltern einen Einschulungsgottesdienst erleben, der sich mit den Gefühlen der Schulneulinge an diesem Tag befasste. Anschließend begrüßte Schulleiterin Ursula Wippich Kinder und Eltern in der Turnhalle. Anschließend erlebten die Erstklässler ihre erste Unterrichtsstunde in der „Fuchsklasse“ mit Klassenlehrerin Anja Radschuweit.