Weltbürgerin fragt in Nottuln nach

Das geschieht wirklich nicht alle TageJasmin Prinz aus Doha, der Hauptstadt von Katar, befragte Bürgermeisterin Manuela Mahnke per Videokonferenz zum Thema „Migranten“. Die Schülerin der Amerikanischen Schule in Doha wollte von der Verwaltungschefin wissen, wie Nottuln mit der Integration von Flüchtlingen umgeht. Die 17-Jährige schreibt zurzeit im Fach „Global Politics“ eine Projektarbeit zum Thema „Wie gut integrieren Gemeinden Migranten im Vergleich zu Städten?“.

Mit ihrer Anfrage stieß Jasmin Prinz in Nottuln auf offene Ohren: „Ein interessanter Ansatz für eine Projektarbeit“, findet Manuela Mahnke, die vom Engagement der jungen Frau sehr angetan ist.

„Wir sind mit der Integration der Flüchtlinge bei uns zufrieden. Es läuft gut“, lautete das Fazit, das die Bürgermeisterin der angehenden Abiturientin mit auf den Weg gab. In dem Interview, das als Videokonferenz per Tablet und Laptop geführt wurde, verwies Mahnke auch auf das Integrationskonzept der Gemeinde, auf die Nottulner Ehrenamtskoordination sowie auf die Arbeit, die die vielen Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit leisten. „Sie machen einen hervorragenden Job“, so das Urteil der Bürgermeisterin.

Einzig der mangelnde Wohnraum für die Nottulner Neubürger macht Manuela Mahnke Sorgen: „Das ist wirklich unser Hauptpro­blem“, schilderte sie ihrer Interviewpartnerin aus dem fernen Katar die Situation. „Bei uns leben viele der Flüchtlinge in unseren gemeindeeigenen Unterkünften. Von privat vermietete Wohnungen sind ein knappes Gut“, erklärte Mahnke, die „so ganz nebenbei“ auch ein wenig stolz darauf ist, dass die Nottulner Integrationspolitik bald in Katar bekannt ist.

Die Schülerin aus Doha befragte zudem die Nottulnerin Margot Orthbach, die zusammen mit anderen Ehrenamtlichen geflüchtete Menschen in Nottuln, Darup und Schapdetten in der „Initiative Deutschstunde“ Deutschunterricht erteilt.

Dass Jasmin Prinz gerade das Stiftsdorf als Studienobjekt ausgewählt hat, hat einen besonderen Hintergrund: Das junge Mädchen hat familiäre Wurzeln in Nottuln. „Meine Großmutter wohnt in Uphoven, und eigentlich bin ich regelmäßig bei ihr zu Besuch. Wegen Corona muss dieser Besuch in diesem Jahr nun leider ausfallen.“

Die Projektarbeit ist Teil des internationalen Abiturs, das sie im Mai an der amerikanischen Schule in Doha ablegen wird. Danach, so Prinz, möchte sie in Europa studieren. „Vorstellen kann ich mir, nach Österreich, Rumänien, in die Niederlande oder nach Deutschland zum Studium zu gehen“, sagt die Schülerin, die Nottuln nur von ihren Besuchen her kennt. Medizin oder Biologie sind dabei ihre die bevorzugten Fächer.

Weit in der Welt herumkommen und von einem Land ins andere ziehen, ist Jasmin und ihren Geschwistern Farhad und Zohra quasi in die Wiege gelegt worden. Vater Daniel Prinz arbeitet in der Deutschen Botschaft in Katar und Mutter Hurmagozel ist dafür zuständig, dass sich ihre Familie in den jeweiligen Ländern auch zu Hause fühlt. „Networking“ nennt Jasmin Prinz die wichtige Aufgabe ihrer Mutter.

Seit 2017 wohnt die fünfköpfige Familie in Katar. Davor lebte sie mehrere Jahre in Jakarta (Indonesien), Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam, Prag und Berlin. „In Ho-Chi-Minh-Stadt bin ich in die Grundschule gegangen“, erzählt Jasmin Prinz, die in Berlin geboren wurde. Sie ist als Jüngste in der Geschwisterriege noch die Einzige, die zu Hause wohnt. Bruder Farhad (31) schreibt gerade seine Doktorarbeit im Bioengineering in Dublin, und Schwester Zohra (25) studiert Internationale Beziehungen in Toronto.

Zu Hause in der Welt und Freunde zu haben, die aus der ganzen Welt kommen: „Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, in verschiedenen Ländern und nicht nur für kurze Zeit zu leben. Und meine Zeit in Katar hat mich definitiv bereichert“, sagt Jasmin Prinz, für die ein Neuanfang eigentlich immer positiv ist. Außer, dass man manchmal die Verbindung zu den alten Freunden verliere und sich jedes Mal in der neuen Schule einleben müsse: „Aber das geht in internationalen Schulen allen so.“ Vorrangig fühle sie sich zwar als deutsche Bürgerin. Weil sie aber mit Menschen aus aller Welt zu tun hat, sieht sie sich „ein bisschen auch als Weltbürgerin“.