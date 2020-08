Im Einsatz für die Postfiliale

Bürgermeisterkandidat Dietmar Thönnes und der Appelhülsener Ratskandidat Arnd Rutenbeck (CDU) haben Gespräche zum Erhalt einer Poststelle in Appelhülsen geführt. „Wir haben gemerkt, wie sehr sowohl die Post als auch insbesondere Mahmoud Abdul-Latif in Appelhülsen geschätzt werden. Den personellen Verlust, dass Herr Abdul-Latif ab 2021 nicht mehr als Ansprechpartner in Belangen der Post zur Verfügung steht, werden wir nicht ändern können“, berichtet Dietmar Thönnes in einer Pressemitteilung. Abdul-Latif werde den Appelhülsenern aber in anderer Funktion erhalten bleiben, berichtet dieser selber: „Ich bin sehr dankbar, dass ich von Stefan Nölker bei Falc-Immobilien ein gutes Angebot erhalten habe. Hier werde ich weiter motiviert mit Appelhülsenerinnen und Appelhülsenern für Appelhülsen arbeiten. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe ab 2021.“

Im Gespräch stellte sich schnell heraus, dass sowohl der jetzige Inhaber der Postfiliale als auch Arnd Rutenbeck und Dietmar Thönnes eine Anschlusslösung für die Postfiliale finden möchten. Dazu gebe es zwei Alternativen, so Rutenbeck: „Entweder wir finden gemeinsam einen Händler, der in den bestehenden Räumlichkeiten einen Shop eröffnet, in dem neben Post und Lotto noch eigene Produkte vertrieben werden. Oder wir finden ein bestehendes Geschäft in Appelhülsen, in dem noch Raum für eine Partner-Filiale der Post und eventuell Lotto ist.“

Die Vorgaben dafür seien, dass das Geschäft an sechs Tagen in der Woche geöffnet haben muss und während dieser Ladenöffnungszeiten der Postbetrieb ebenfalls geöffnet ist. Sowohl Abdul-Latif als auch Thönnes und Rutenbeck haben hierzu verschiedene Ideen und Gesprächspartner, mit denen aber zunächst Vertraulichkeit vereinbart wurde, teilt Dietmar Thönnes weiter mit. Unterstützung erfahren die Drei von vielen Appelhülsenern, „denen die Post vor Ort ein wesentliches Anliegen ist“.

Das Thema war an die beiden Kandidaten im Rahmen ihrer Gespräche „auf einen Kaffee“ in der Bäckerei Geiping und „auf ein Eis“ in der Eisdiele San Remo herangetragen worden. Daneben wurden auch angesprochen: die Gestaltung des Dorfinnenbereiches, der verdreckte Bahnhofsbereich, die mangelnde Grünpflege, zu kurze Ampelphasen, die Parkplatzsituation vor Geiping, durch Baumwurzeln kaputte Radwege sowie die Straßenübergänge entlang der Lindenstraße (Höhe K & K, Höhe Heitbrink, Höhe DRK-Kita).

Das Gehörte soll – sofern es geht – zeitnah verändert werden. Noch im August will Thönnes ein Gespräch mit der zuständigen Behörde führen, um die Ampelschaltung für Fußgänger an der Lindenstraße zu verlängern.

Die Entwicklung des Ortskerns möchte Thönnes im Falle seiner Wahl in Form eines Dorfinnenentwicklungskonzeptes unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger planen. Da gehöre der Kirchplatz genauso dazu wie die Fuß- und Radwegeführung und der Parkplatz bei Geiping. „Ich möchte den ganzen innerörtlichen Bereich in den Blick nehmen und nicht solitäre Lösungen schaffen wie jetzt beim Parkplatz vor Geiping, die dazu noch wenig gelungen sind“, so Dietmar Thönnes abschließend.