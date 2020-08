Gleich zwei spannende Projekte, die Schulen im Gemeindegebiet fit für die Zukunft machen sollen, werden am 25. August (Dienstag) in einer gemeinsamen Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschusses und des Sozialausschusses vorgestellt und besprochen: Ab 19 Uhr geht es im Bürgerzentrum Schulze Frenking in Appelhülsen um das Rupert-Neudeck-Gymnasium und um die Daruper Sebastianschule.

Das Gymnasium, das nach inzwischen 30 Jahren „Laufzeit“ einigen Sanierungsbedarf aufweist, soll mit einer neuen pädagogischen Architektur versehen werden. Damit soll den gewandelten Anforderungen an den Unterricht Rechnung getragen werden. Das Planungsbüro gpe-projekt aus Meschede ist mit der Erstellung eines Konzeptes beauftragt worden und bereits seit Mai vergangenen Jahres mit Lehrerschaft, Schülerschaft und der Gemeinde als Schulträger im Gespräch. Im Juni sind die Ergebnisse der „Planungsphase null“ im engeren Kreis (Fraktions- und Lehrervertreter) vorgestellt worden und sollen nun in der gemeinsamen Ausschusssitzung präsentiert werden.

Zweiter Tagesordnungspunkt der Sitzung ist der Teilneubau der Sebastianschule. Die Gemeindeverwaltung hat gemeinsam mit der Schulleitung für dieses Vorhaben drei alternative Handlungsoptionen entwickelt. Die erste Option wäre die Beauftragung eines Architekturbüros mit der Erstellung von drei alternativen Entwurfsplanungen. Die zweite wäre die Durchführung eines Wettbewerbs, um so zu alternativen Entwürfen zu kommen. Als dritte Option nennt die Verwaltung die Möglichkeit, das Projekt – bis auf die Erstellung der Statik – komplett im eigenen Hause abzuwickeln.

Nach Abwägung der verschiedenen Umstände (Zeitdruck, Kosten, Personal, Beteiligung am Verfahren etc.) schlägt die Verwaltung der Politik die erste Option, also die Beauftragung eines Architekturbüros mit der Erstellung von drei alternativen Entwürfen vor. Die von der Ökologischen Liste beantragte Berücksichtigung der Nachhaltigkeit am Bau soll dabei, wie die Verwaltung formuliert, „als Qualitätsmerkmal gesondert berücksichtigt werden“.

Für die weitere Vorgehensweise schlägt die Verwaltung die Gründung einer Arbeitsgruppe vor, die in Verbindung mit dem Gemeinderat die „fortwährende Begleitung“ ermöglichen würde.