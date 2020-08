Stadtradeln – das heißt: 21 Tage gemeinsam radeln für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität. Es gilt, innerhalb der drei Wochen möglichst viele Kilometer auf dem Rad zurückzulegen – egal ob beruflich oder privat. Und das Ganze eben, ohne CO zu produzieren. „Das Auto stehen lassen und sich dafür aufs Fahrrad schwingen – das hält gesund, macht Spaß, schont den Geldbeutel und schützt das Klima.“ Das schreibt die Gemeinde Nottuln in einer Pressemitteilung und beteiligt sich zum vierten Mal an der Aktion Stadtradeln.

Dieses Jahr vom 1. bis 21. September haben die Nottulner Zeit, sich mit anderen Kommunen im Kreis Coesfeld und deutschlandweit in diesem Wettbewerb zu messen. Die teilnehmenden Radfahrer und Radfahrerinnen können damit ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung in Nottuln setzen und die vielen Vorteile des Radfahrens im wahrsten Sinne des Wortes „erfahren”.

Auf www.stadtradeln.de/nottuln kann man sein eigenes Team als Teamkapitän registrieren oder einem bereits bestehenden Team beitreten. Neu ist: Radelnde können innerhalb ihres Teams (Unternehmen, Schule, Verwaltung, Verein oder Ähnlichem) Unterteams gründen (z. B. für jede Abteilung oder Klasse) und den Wettbewerb so noch spannender gestalten. Die erradelten Kilometer zählen für das jeweilige Unterteam und das Hauptteam. Wer ohne Partner mitmachen möchte, kann sich im offenen Team Nottuln anmelden.

Danach losradeln, gemeinsam Radkilometer für Nottuln sammeln und diese einfach im Online-Radelkalender oder per Stadtradel-App eintragen. Die Radkilometer können auf dem Weg zur Arbeit oder Schule, beim Einkaufen, bei einer Radtour und sogar im Urlaub gesammelt werden – jeder Kilometer zählt.

Übrigens: Auf der Meldeplattform RADar – zu finden auf www.stadtradeln.de/nottuln – können im Aktionszeitraum störende oder gefährliche Stellen im Radwegenetz an die Gemeinde gemeldet werden.

Und wer während der gesamten 21 Tage vollständig auf Rad, Bus und/oder Bahn umsteigt, kann sich in der Kategorie Stadtradler-Star anmelden. Diese Teilnehmer erhalten zum Abschluss eine Fahrradtasche im Stadtradel-Design und nehmen an der Verlosung für ein Edelfahrrad teil. Außerdem sollten sie über ihre Erfahrungen als Radler im Internet- Tagebuch (Blog) regelmäßig berichten (bloggen). Interessierte melden sich bis zum 25. August (Dienstag) per Mail bei der Klimaschutzbeauftragten der Gemeinde Nottuln, Petra Bunzel, unter der Adresse bunzel@nottuln.de

Die Klimaschutzbeauftragte steht zudem für weitere Informationen und Fragen unter der Rufnummer 0 25 02/94 23 48 oder unter ihrer Mail-Adresse zur Verfügung.

Anmeldungen für die Radler sind ab sofort und während der gesamten 21 Tage möglich.