Einen Schritt weiter am Rhodeplatz

Einen Schritt weiter ist das Projekt „Einkaufsbereich Rhodeplatz“. In der Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschusses ist die Offenlegung des Bebauungsplanes sowie der zur Planung gehörenden Gutachten und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange einstimmig bei vier Enthaltungen (drei von der UBG , eine von der Ökologischen Liste) beschlossen worden. Die endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat in seiner Sitzung am 8. September. Das scheint nach dem Ergebnis von Dienstagabend dann aber nur noch eine Formsache zu sein.

Dabei sah es erst noch so aus, als könnte sich die Angelegenheit weiter verzögern. Waldemar Bogus erklärte für die UBG, dass die Fraktion die neue Planung des Architekturbüros, die Anregungen aus der jüngsten Ausschusssitzung zum Thema „Rhodeplatz“ aufgenommen hatte, grundsätzlich begrüße – vor allem die Einbahnstraßenregelung von der Heriburgstraße auf den Platz und „dass kein Zentimeter vom Rhodepark verloren gehen wird“. Dennoch wolle er drei Änderungsanträge stellen.

Unglücklich sei, dass der Radweg vor dem Edeka-Gebäude, der Rhodepark und Heriburgstraße verbinde, wegen der dort geplanten zehn Autostellplätze wegfalle. Das zwinge die Radfahrer dann zum Kreuzen der Straße und dazu, hinter den rangierenden Autos herzufahren. Die UBG wünsche sich deshalb, dass die Stellplätze entfallen, der Radweg erhalten bleibt. (Beim Besuch der Redaktion vor Ort zeigte sich allerdings, dass der Radweg schon heute nicht als solcher genutzt wird.) Auch Fahrradständer vor Rossmann wünscht sich die UBG, dafür sollten zwei weitere Pkw-Stellplätze gestrichen werden. Schließlich drängte Bogus darauf, beim geplanten zweigeschossigen Anbau an die Rossmann-Drogerie Fotovoltaikanlagen vorzuschreiben. Beim eingeschossigen Anbau an den Edeka könne man – wie vorgesehen – eine extensive Begrünung erlauben.

Fachbereichsleiter Jonas Sonntag erklärte, dass die UBG diese Punkte in der Offenlegungsphase als Stellungnahme hereingeben könne. „Sonst können wir heute Abend nicht über den vorgelegten Beschlussvorschlag entscheiden und verzögern das Verfahren weiter.“ Nach einer kurzen Sitzungsunterbrechung, in der sie sich noch einmal beriet, zog die UBG dann ihre Anträge zurück.

Auch eine Anregung von Roswitha Roeing-Franke (CDU) wurde nicht als Antrag aufgenommen, sondern soll im weiteren Verfahren ihren Platz finden. Die Christdemokratin war nicht glücklich über die geplante neue Eingangssituation zum Edeka. Der Eingang soll sich nämlich in dem Richtung Rhodepark angebauten Gebäudeteil befinden. In diesem Bereich ist aber auch die Ein- und Ausfahrt für Pkw Richtung Daruper Straße angesiedelt. Und weil die heutige Ausfahrt zur Heriburgstraße nicht mehr zur Verfügung steht, „werden da immer ein, zwei Autos stehen, um abzubiegen“. Wenn die Kunden mit ihren Einkaufswagen heraus- und hineinwollen, „stehen sie vor den Pkw“, plädierte sie dafür, den Eingang zu verlegen.

Auch dass es keinen Kreisverkehr mehr zur Daruper Straße geben soll, war Roswitha Roeing-Franke aufgefallen. (Diese Planung kommt noch aus der Zeit, als die Erweiterung den Rhodepark verkleinert hätte). „Ein Kreisverkehr ist oft eine gute Lösung, aber nicht per se“, erklärte Jonas Sonntag. In diesem Fall sei ein Kreisverkehr jedenfalls nicht besser als eine Einmündung.

Richard Dammann (Grüne) erklärte, dass man jetzt, nachdem der Investor so viele Anregungen aus der Politik aufgenommen habe, eine gute Planung habe, bei der man ihm auch Freiheiten zugestehen sollte. Vor allem die Wahl zwischen Dachbegrünung und PV-Anlage sollte man dem Investor nicht vorschreiben.

Vor der Abstimmung warb Jonas Sonntag dafür, eine Entscheidung für die Offenlegung zu treffen: „Wir sind sehr, sehr nah dran an dem, was wir alle wollten.“ Dem konnte die überwältigende Mehrheit gut folgen.