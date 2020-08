Die Gemeinde Nottuln verzeichnet ein enormes Interesse an der Briefwahl. Der Andrang ist so groß, dass am vergangenen Wochenende der stählerne Briefkasten der Gemeindeverwaltung dermaßen überquoll, dass zahlreiche Briefumschläge mit den Stimmzetteln der Bürger sichtbar herausragten.

Im Haupt- und Finanzausschuss am Mittwochabend wies Georg Schulze Bisping auf die Situation hin und bat um Abhilfe. Die Situation war aber auch schon der Gemeindeverwaltung selbst aufgefallen, berichteten

Dieser Briefkasten der Gemeinde Nottuln konnte die Masse an Briefwahlstimmen nicht mehr fassen. Foto: Ludger Warnke

Bürgermeisterin Manuela Mahnke und Beigeordnete Doris Block.

Die Gemeinde hat daher den „historischen“ Briefkasten rechts im Mauerwerk neben der Eingangstür zum Bürgerservice (Gebäude Stiftsplatz 7) reaktiviert. Die Bürger werden gebeten, für die Abgabe ihre roten Briefwahlumschläge nur diesen Briefschlitz zu nutzen. Entsprechende Hinweisschilder wurden an beiden Briefkästen der Verwaltung angebracht.