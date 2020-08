Viele haben ihn im vergangenen Jahr besucht und waren begeistert. Der erste Nottulner Weihnachtsmarkt an der Domherrengasse zwischen den prachtvollen Kuriengebäuden und den schnuckeligen Fachwerkhäuschen hat eine enorme positive Resonanz erfahren. Und natürlich war für dieses Jahr eine Neuauflage geplant, aus der aber nichts wird. „Ich muss leider mitteilen, dass wir den Weihnachtsmarkt absagen müssen“, bedauert Holger Klein , Inhaber des Cafés am Stiftsplatz sowie Initiator und Veranstalter des Weihnachtsmarktes, im WN-Gespräch.

Die Absage ist natürlich der Corona-Pandemie und den aktuellen Bund-Länder-Beschlüssen geschuldet, wonach Großveranstaltungen bis 31. Dezember nicht erlaubt sind.

Die räumliche Konzentration des Weihnachtsmarktes auf den kleinen Bereich an der Domherrengasse, was den besonderen Flair ausmachte, wird nun zum Bumerang. „Wir haben hin und her überlegt, aber wir werden den Infektionsschutz nicht sicherstellen können“, berichtet Holger Klein. Daher nun die Absage.

Das Thema „Weihnachten“ ist für ihn damit aber nicht erledigt. Denn Holger Klein hat als „Alternative“ den „Nottulner Adventskalender“ ins Leben gerufen. Geplant hat er, in der Adventszeit vom 29. November (1. Advent) bis zum 23. Dezember drei Weihnachtshütten vor seinem Café am Stiftsplatz aufzustellen, die täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet sind. Eine Hütte möchte Holger Klein für sein Angebot nutzen, die zweite Hütte steht den Händlern und Kunsthandwerkern des Weihnachtsmarktes zur Verfügung, die dritte Hütte ist für die örtliche Gastronomie und für die örtlichen Vereine reserviert. Vorgesehen ist, dass an jedem Tag im Advent das Angebot in diesen Hütten wechselt und damit der „Nottulner Adventskalender“ an jedem Tag ein lohnenswertes Ziel ist.

Noch ist einiges zu organisieren. Dabei spielt auch die Gemeinde Nottuln eine Rolle. Holger Klein hofft, dass der Rat, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, den 29. November als verkaufsoffenen Sonntag festsetzt, damit der „Nottulner Adventskalender“ planmäßig starten kann.