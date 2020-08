Ganz druckfrisch ist sie noch, die neue Wander- und Freizeitkarte der Baumberge-Touristik. Lange hat es gedauert, bis nun endlich die neue Karte die alte, bereits vergriffene ersetzt, berichtet die Gemeinde Nottuln in einer Pressemitteilung.

Die neue Karte unterscheidet sich sehr prägnant von der Vorgängerversion: Die Wegeführung ist auf dem aktuellsten Stand, die Farbgebung ist völlig überarbeitet worden, der Blattschnitt wurde geändert und vor allem Höhenlinien und Schraffen verdeutlichen eindrucksvoll das Relief der Baumberge. Dass natürlich alle Wanderwege, wie der zertifizierte Ludgerusweg mit seinen Zuwegungen, die Wege des Westfälischen Heimatbundes und des Baumberge Vereins sowie auch alle örtlichen Wanderwege verzeichnet sind, versteht sich von selbst.

Eine weitere Besonderheit gibt es noch: Die Rückseite enthält rund 50 „Points of Interest“ – also Ausflugstipps in den Baumbergen. Klar gruppiert nach den Themen Sandstein & Kultur, Natur erleben und Freizeit gestalten. Die ausführlichen Texte und vielen Bilder erleichtern die Planung eines Ausfluges.

Für den passionierten Wanderer gibt es in den Tourist-Informationen der Baumberge noch Übersichtsflyer mit weiteren Details, wie Rundweggelände, Höhenprofil, Landschaftsform und POIs an der Strecke.

Alle Mitarbeiter/innen in den Baumberge-Kommunen wurden eigens in Nottuln zur neuen Wanderkarte geschult – schließlich wollen sie die Gäste und die eigene Bevölkerung qualifiziert zur Wanderregion Baumberge beraten.

Erhältlich ist die Karte ab sofort zum Preis von 5,90 Euro in den Tourist-Informationen der Baumberge und in Kürze auch im örtlichen Buchhandel