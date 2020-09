Rund 40 Feuerwehrleute der Löschzüge Nottuln und Darup rückten am 4. September zu einem Einsatz in die Kurze Straße in Nottuln aus. Bewohner eines Wohn- und Geschäftshauses hatten Gasgeruch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Foto: Ludger Warnke