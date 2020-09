Kriege kommen immer näher

„Vor wenigen Tagen jährte sich der Beginn des Zweiten Weltkriegs zum 81. Mal“, erinnerte Robert Hülsbusch von der Friedensinitiative (FI) Nottuln und fügte hinzu: „Und wir müssen die Erinnerung daran wachhalten, dass Deutschland angesichts der Menschheitsverbrechen der Nazis besondere Verantwortung für den Frieden trägt.“ Um dem nachzukommen, hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) den Anti-Kriegstag ins Leben gerufen. In Nottuln hatten die Friedensgruppen, der DGB, die IG Bau sowie die Gruppe attac am Donnerstag zu einer Feierstunde vor dem Rathaus eingeladen.

Angesichts des Regens fielen die bunten Banner der Friedensbewegung – in Regenbogenfarben – besonders auf. „Sag mir, wo die Blumen sind“, intonierte der Sendener Trompeter Matthias Beckmann – und der eine oder andere Marktbesucher blieb neugierig stehen.

„Danke, dass ihr alle gekommen seid und ein Zeichen für eine zukunftsfähige Sicherheitspolitik setzt“, begrüßte Hülsbusch die Teilnehmenden. Es sei höchste Zeit, Sicherheit neu zu denken. Da würden an den Grenzen junge Menschen in Kampfanzügen und mit Gewehr durch die Wälder kriechen, sich russische und Nato-Kampfflugzeuge in der Luft bedrängen, Atomraketen in Stellung gebracht. „So soll Frieden gesichert werden? Das ist doch ein Anachronismus sondergleichen“, entrüstete er sich. Militärische Logik könne weder Frieden noch dauerhaft Sicherheit bringen.

Bürgermeisterin Manuela Mahnke war als „Mayor for Peace“ bei der Feierstunde. „Heute hört man oft, wir leben in Frieden“, sagte sie. Aber sei das wirklich so? Gefühlt sei der Krieg weit weg, doch sei das ein Trugschluss, denn in Person von Flüchtlingen kämen „die aktuellen Kriege der Welt immer näher zu uns.“ Auch ein unberechenbarer US-Präsident trage zur Sorge der Menschen bei, ob ein friedliches Leben fortgesetzt werden kann. „Um diesen Gefahren entgegenzutreten – darum stehen wir heute hier.“

Ortwin Bickhove-Swiderski, Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes Coesfeld, gab den Anwesenden einen historischen Überblick, schlug den Bogen von der deutschen Großindustrie, die erst vom Krieg, später vom Frieden profitierte, bis hin zur Gründung der Bundeswehr 1955, in der alte Nazi-Generäle wieder Verwendung fanden. 1957 rief der DGB erstmalig zum Anti-Kriegstag auf. „Von da an zeigen wir jedes Jahr den Zusammenhang zwischen Kapital und Aufrüstung auf“, erklärte der Gewerkschaftler. „Der beliebteste Satz der deutschen Politiker ist: Es ist kein Geld da“, beklagt er. Dennoch werde der Rüstungsetat ständig angehoben. „Der DGB fordert das Geld für unsere Kommunen ein.“ Auch warnte er vor der weiteren politischen Entwicklung, dem Wachsen der AfD und der Gründung einer NPD in Dülmen.

Der DGB-Kreisvorsitzende wies außerdem darauf hin, dass es eine Überlegung gebe, in Nottuln einen eigenen Ortsverband zu gründen, und lud Interessierte dazu ein. Auch ist dem geschichtsinteressierten Roruper aufgefallen, „dass die NS-Zeit in Nottuln immer noch nicht aufgearbeitet worden ist.“ Damit möchte er im nächsten Jahr beginnen. Denn, so Bickhove-Swiderski: „Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Zukunft gestalten.“