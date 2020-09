Mit rund 48 000 Euro hat der Förderverein der Christophorus-Kliniken im vergangenen Jahr Projekte rund ums Krankenhaus unterstützt. Das berichtete Schatzmeister Norbert Winkelhues jetzt auf der Mitgliederversammlung. Zu den Projekten gehörte der neue Generationenpark in Nottuln, Hygienespender in den Krankenhäusern, Ruhesessel für Eltern und Frühgeborene, ein Cerebraloximeter (Überwachungsgerät bei Operationen für Risikopatienten) und eine Reittherapie für Kinder.

Der Geschäftsführer der Christophorus-Gruppe, Dr. Mark Lönnies, dankte den Mitgliedern des Fördervereins für ihr Engagement und die dadurch realisierbaren Maßnahmen, die weit über das hinausgingen, was im Krankenhaus finanziert werden könne. „Große Hochachtung, dass Sie so viele Mittel akquirieren, um die Projekte zu finanzieren!“, schloss sich begeistert Coesfelds Bürgermeister Heinz Öhmann an.

Der Förderverein finanziert die Projekte mit Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Für den Generationenpark in Nottuln werden für die Refinanzierung einiger Bänke und Bäume weiterhin Spenden benötigt. Bürger, die den Park unterstützen möchten, können auf dieses Konto spenden:

Sparkasse Westmünsterland, IBAN DE 61 4015 4530 0037 4866 44 oder VR-Bank Westmünsterland, IBAN DE34 4286 1387 5917 1031 00.

Zurzeit unterstützen 120 Vereinsmitglieder das Engagement. Weitere sind willkommen. Infos unter www.foerderverein-christophorus-kliniken.de.