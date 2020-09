Das Ev. Familienzentrum Magdalenen-Kita hat am Donnerstag unter dem Motto „Von Herzen offen“ seinen 30. Geburtstag gefeiert und blickt zurück:

Der Bedarf an Kita-Plätzen war 1990 sehr groß, oftmals bekamen nur die vier- bis fünfjährigen Kinder einen Kita-Platz. Seitdem hat sich die Kita-Landschaft in Nottuln stark verändert: mittlerweile gibt es in Nottuln, Schapdetten, Appelhülsen und Darup insgesamt 13 Kindertageseinrichtungen, und eine weitere Kita geht in Kürze in die Bauphase.

„Von Herzen offen“ beschreibt auch das Raumkonzept des Ev. Familienzentrums. Den rund 76 Kindern stehen im Ü3- und im U3-Bereich alle Räume zum Spielen und Lernen zur Verfügung. Besonders gestaltete Räume laden zum Spielen, Ausruhen und Lernen ein.

Seit 1994 ist der nahe gelegene Wald und das naturnahe Außengelände ein weiterer wichtiger Erfahrungsraum für die Kinder. Dabei ist die Aussage der Ärztin und Pädagogin Maria Montessori „Hilf mir, es selbst zu tun“ wichtiger Baustein des Leitbildes und der Arbeit in der Kita. „Motivierte und kompetente Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tragen kontinuierlich mit dazu bei, dass unsere Familien sich wohlfühlen und Kinder vertrauensvoll lernen können“, betont die Kita-Leitung in einer Pressemitteilung.

Seit 2008 hat sich die Kita alle vier Jahre zum Familienzentrum zertifiziert (zuletzt im Frühjahr 2020) und bekam 2016 das BETA-Gütesiegel verliehen. Das einrichtungsspezifische Schutzkonzept „Gut behütet – gut begleitet“ ist ein weiterer Baustein, der die Mitarbeiter in der Arbeit mit und am Kind professionell stärkt.

Kita-Leiterin Jutta Marx betont: „Da es aus den bekannten Gründen nicht möglich ist, mit allen Familien zu feiern, haben wir mit den Kindern ein wenig gefeiert – mit Musik und leckerem Eis für Alle. Liebe Wünsche erreichten uns auch von den Eltern – wir bedanken uns sehr! Die Kinder hatten Spaß, das ist doch das Wichtigste in diesen Zeiten.“