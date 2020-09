Viele Musikfreunde haben das bedauert: Wegen der Corona-Pandemie fand der Baumberger Orgelsommer in diesem Jahr nicht statt. Umso mehr dürften sich alle Musikfreunde über die Nachricht von Kantor Heiner Block freuen: Das für Nottuln vorgesehene Orgelkonzert wird nun doch unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen von der Gemeinde St. Martin durchgeführt. Es findet am 20. September (Sonntag) um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Martinus statt. Der Eintritt ist fei, um eine Spende wird gebeten.

Eingeladen ist die junge Konzertorganistin Julia Raasch . Sie wurde in Frankfurt am Main geboren und erhielt im Alter von acht Jahren ihren ersten Klavierunterricht. Später erlernte sie das Orgelspiel bei Bernhard Zosel. Sie ist mehrfache Preisträgerin beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ und erhielt 2015 einen Bundespreis im Fach Orgel.

Seit Oktober 2015 studiert Julia Raasch Kirchenmusik in Weimar an der Hochschule für Musik FRANZ LISZT. Orgelliteraturspiel und Improvisation bei Domorganist Prof. Silvius von Kessel, Prof. Martin Sturm, Prof. Michael Kapsner und Hans Christian Martin, Chorleitung bei Prof. Jürgen Puschbeck. 2018 wurde ihr das Deutschland-Stipendium verliehen.

Konzerte im In- und Ausland führten sie quer durch Europa. Künstlerische Anregungen sammelte sie unter anderem in Meisterkursen bei Martin Schmeding, Tomasz Adam Nowak, Thomas Lennartz, Martin Lücker, Enrico Viccardi, Martin Sander, Andrew Dewar und Martin Baker.

Julia Raasch ist Preisträgerin der Northern Ireland International Organ Competition 2019 und seit September 2019 Organistin an der weltbekannten Hildebrandt-Orgel in Naumburg St. Wenzel.