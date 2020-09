Seit mehreren Jahren wird die Mühle Zumbülte von einem Team ehrenamtlicher Helfer restauriert. Nach der Fertigstellung des neuen Mühlrades hat man im Inneren weitergearbeitet und mehr geschafft als ursprünglich geplant war.

Teile der Wände mussten verputzt werden, die Wände und Decken wurden neu angestrichen. Die Räume wirken jetzt deutlich heller und einladender, berichtet Karl Hauk-Zumbülte. Damit die vielen Räder des Hauptantriebs sich wieder drehen können, haben drei Zahnräder insgesamt 250 neue Holzzähne bekommen, die einzeln angefertigt wurden. Es dauerte etliche Stunden, bis der komplizierte Antrieb der beiden Steinmahlgänge wieder gängig gemacht werden konnte. Jetzt können Besucher wieder den Ablauf des Kornmahlens nachvollziehen (wir berichteten).

Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen musste in diesem Jahr der traditionelle Mühlentag am Pfingstmontag ausfallen, sodass sich den Mühlenfreunden keine Gelegenheit bot, der Öffentlichkeit die Fortschritte der Arbeiten zu zeigen. Vom Kreis Coesfeld und der Gemeinde Nottuln wurde aber kürzlich darauf hingewiesen, dass man am diesjährigen Tag des offenen Denkmals unter Auflagen auch Gebäude für Besucher öffnen kann. Die Verantwortlichen der Mühle Zumbülte haben diese Anregung gerne aufgenommen. Am 13. September (Sonntag) wird die Mühle nun von 11 bis 17 Uhr für kleine Besuchergruppen geöffnet sein, damit Interessierte sich ein Bild davon machen können, was in den vergangenen Monaten geleistet wurde.

Gleichzeitig wird an diesem Wochenende erstmals in der Mühle eine kleine Kunstausstellung zu sehen sein. Mitglieder der Gruppe „Kreativa“ aus Coesfeld werden Skulpturen aus Speckstein und Gemälde zeigen.

Für die Ausstellung und für die Besichtigungen am Tag des offenen Denkmals werden die Corona-Regeln für Museen gelten: Die Anzahl der gleichzeitig Anwesenden ist begrenzt, ein Mund-Nasen-Schutz nötig. Die genauen Bedingungen werden kurz zuvor mit dem Ordnungsamt besprochen.